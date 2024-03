Onde encomendar o almoço de Páscoa

Sem o tempo necessário que o preparo de um bacalhau exige? Sem problemas. Diversos restaurantes em São Paulo oferecem pratos típicos, ótimos para quem quer encomendar o almoço de Páscoa 2024. Além de saborosa, essa opção é perfeita para quem dispõe de pouco tempo para a cozinha e quer celebrar a data com receitas deliciosas.

Tem bacalhau, bolinho, preparos com frutos do mar e, é claro, muitos doces. Confira a seguir a lista de restaurantes e escolha o seu favorito nesta Páscoa!

Bacalhau Vinho&Cia

Especialista em bacalhau, a casa oferece a refeição no próprio restaurante, mas também a opção de encomenda. Entre as opções, está o típico Bacalhau ao Murro (posta inteira com batatas assadas ao murro, alho em fatias, cebolas, pimentões, brócolis, azeitonas portuguesas -tudo em azeite gratinado ao forno). Além outros preparos típicos com o peixe, como à moda da casa, à portuguesa, ao forno, à espanhola e muitas outras. O menu conta ainda com entradinhas como o tradicional bolinho de bacalhau, além de doces típicos portugueses.

R. Barra Funda, 1067 | R. Pedroso Alvarenga, 620. Tel.: (11) 3666-0381 Barra Funda | (11) 3078-0106 Itaim Bibi

Mesa III Pastifício

A chef Ana Soares criou um cardápio especial e festivo. O menu estará disponível à pronta entrega a partir do dia 15/03. Entre as massas artesanais estão sugestões como o Cappelle de vitela com amêndoas (R, 400g), que vai bem com Creme limão (R, 400ml) ou com Molho de champignons (R, 400ml).

Como entrada, para compor a mesa ou complementar a refeição: Homus de beterraba (R$45, 200g), Picles de couve-flor (R$75, 550g), Terrine de ave ao pistache (R$148, 450g) e Salada de bacalhau e lentilha (R$180, 500g). Também saem alguns clássicos dessa época, a exemplo do Baccalá no pergaminho (R$420, aproximadamente 1,2kg) e da Torta Pascoalina (R$140, foto).

Ana sugere sobremesas como a Verrine choco-cacau-avelãs (R$110, 300g), o Pudim de brioche com chocolate e frutas secas (R$180, foto acima), a Quiche choco-caramelo flor de sal (R$180), o Bolo de chocolate Nemesis (R$90, que vai na marmita de alumínio) e os Suspiros de chocolate (R$25).

Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré. Telefones: (11) 3868-5500 / (11) 94746-2417

Rua Marco Aurélio, 154, Vila Romana. Telefones: (11) 3673-3448 / (11) 94031-2169

Adega Santiago

Para celebrar a Páscoa, a Adega Santiago e a Adega Santiago Asador oferecem durante todo o mês de março, em todas as unidades e também via delivery, a Bacalhoada à Moda. O prato, com batata, brócolis, alho, cebola, ovo, tomate sweet grape, azeitonas, broa e salsinha, custa R$ 469 e pode ser compartilhado. Aos que preferem celebrar a data com outros pratos, o menu regular também fica disponível, com opções como Arroz Caldoso do Mar (R$146) e a Paella da Casa (R$161).

Rua Sampaio Vidal, 1.072 – Jardim Paulistano – Tel: (11) 3081-5211

Shops Jardins – Rua Haddock Lobo, 1626 – 3º piso. Tel: (11) 3198-8258

Casa Europa

A Casa Europa apresenta seu Combo de Páscoa servindo de 2 a 3 pessoas, pelo chef Alexandre Vorpagel, por R$ 450. De entrada Croquete de Jamon (6 unidades), seguindo de Bacalhau à Portuguesa, com 400g do lombo assado com cebola, azeitonas, pimentões, batata cozida, ovo, tomate, alho e regado com azeite. De sobremesa, seis unidades de churros com doce de leite. Uma sugestão individual e recente é o Milanesa de Bacalhau, por R$ 96: lombo do bacalhau dessalgado empanado e frito na farinha panko, acompanhado de salada rústica (composta por radicchio, dill, salsinha, cebola roxa, tomate sweet grape, laranja, pimenta dedo de moça) e finalizado com aioli e páprica picante.

Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 726 – Jardim América- Tel. 11 3063-5577

Paellas Pepe

O valor inicial dos pratos é de 35 reais e eles podem ser aproveitados diretamente no restaurante e no delivery. São oferecidas quatro opções de entradas: Tortilla Espanhola, preparada com batatas, cebola e ovos; Bolinho de Bacalhau, porção do tradicional bolinho feito com bacalhau; Salada de Bacalhau, preparada com lascas de bacalhau português; Ensalada Marinera, porção de frutos do mar com vinagrete de vinho Jerez.

Para o prato principal, a primeira opção é o Bacalhau à espanhola, que é preparado com lombo do autêntico bacalhau “Gadus Morhua” confitado com aromáticos e depois grelhado e servido com molho de pimentão vermelho tostado, batatas, tomates e brócolis ao alho.

O bacalhau ao forno, servido com lombo do bacalhau grelhado na chapa e finalizado no forno com brócolis, batatas, ovos, azeitonas negras e muito azeite, vem numa porção que serve duas pessoas e é acompanhado de arroz branco.

R. Bom Pastor, 1660 – Ipiranga, São Paulo. (11) 3798-7616

