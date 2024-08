Restaurantes para o almoço do Dia dos Pais em SP e Rio

O Dia dos Pais está chegando, e vários restaurantes prepararam cardápios especiais para o almoço em família neste domingo (11). Se você não sabe onde levar seu pai ou pretende fazer uma surpresa, CLAUDIA separou 15 opções em São Paulo e no Rio de Janeiro para que o almoço de Dia dos Pais fique na memória – sua e dele! Confira:

São Paulo

La Nonna di Luca

Em Moema ou Pinheiros, o restaurante La Nonna di Lucca preparou um sugestão de menu para o almoço de Dia dos Pais, assinado pelo chef Pepe López.

A entrada é um delicioso Tartar de tomate seco com azeitonas pretas, ovo caipira, mostarda Dijon, pimenta dedo de moça, picles de cebola roxa e um toque de limão siciliano (R$ 39).

Como prato principal, o Bife de Chorizo é servido com purê de abóbora e missô, farofa de pecã, salada de radicchio, picles de cebola, chimichurri e batata gratinada (R$ 95).

A sobremesa é a Torta de Queijo Basca – versão ítalo-mediterrânea do cheesecake, acompanhada de sorvete de doce de leite, farofa de amendoim, calda de chocolate e pistache (R$ 37).

La Nonna di Lucca

Onde: Rua Gaivota, 689, Moema, ou Rua Ferreira de Araújo, 445, Pinheiros

Informações e reservas: (11) 5051-6193 (Moema) e (11) 3031-6248 (Pinheiros) ou no site.

Continua após a publicidade

Foglia – Forneria Artigianale

Para o almoço de Dia dos Pais, foi criado um menu em três tempos na Foglia Forneria, com consultoria dos chefs Franco Ravioli e Lorenzo Ravioli, a R$ 175,39 por pessoa.

O cardápio oferece porção de Arancini, como entrada (6 bolinhos de risoto e queijo, acompanhados de molho pesto), Medaillon al vinho Marsala (medalhões de mignon ao molho roti e alcachofra, com fettuccine al burro e sálvia) e Tiramisù de sobremesa (com base de café, creme de mascarpone, biscoito champagne e cacau), servido no copo.

Foglia – Forneria Artigianale

Onde: Rua Domingos Fernandes, 548, Vila Nova Conceição

Informações e reservas: (11) 3846-9695 ou no Instagram

Torero Valese

Criações variadas da casa são a proposta do restaurante Torero Valese para o almoço do Dia dos Pais.

As sugestões do chef Juliano Valese são a Milanesa de Atum (sanduíche com maionese de wasabi e picles de pepino japonês agridoce no pão brioche, R$ 59), Paella Mar & Terra (feita em redução de caldo de polvo servido com short rib de suíno, legumes da estação e aioli, R para duas pessoas) e Tarta de Queso com calda de frutas vermelhas (R) de sobremesa.

Continua após a publicidade

Torero Valese

Onde: Av. Horácio Lafer, 638, Itaim Bibi

Informações e reservas: (11)94046-5556 ou no site.

Cantina Sabella Antica Rosticceria

O chef Ciro Sabella preparou um menu especial na Cantina Sabella Antica Rosticceria por R$ 179,90, com bebidas à parte.

Pais e filhos recebem o couvert com pão italiano de fermentação natural feito na casa, abobrinha grelhada e marinada, ragu de linguiça toscana, creme de queijos com mel e torradas regadas no azeite.

Em seguida, escolhem entre duas opções de entrada (berinjela empanada ou salada), três de prato principal (massas ou risoto) e duas de sobremesa – uma delas o trio de sobremesas selecionado pelo chef.

Cantina Sabella Antica Rosticceria

Onde: Alameda Lorena, 1204, Jardins

Informações e reservas: (11) 96064-7220 ou no Instagram

Continua após a publicidade

Belô Café

A chef Andreza Luisa elaborou um menu completo para o Belô Café, com entrada, prato principal, sobremesa e welcome drink a R$150 por pessoa.

A degustação começa com guioza de frango com milho e dashi de palha assada, seguida de Peixe grelhado com azeite de ervas e mandioca amanteigada cremosa. O Pavê de Vó, doce clássico com biscoitos, abacaxi caramelizado e creme de confeiteiro, é a sobremesa.

Belô Café

Onde: Rua Padre João Manoel, 881, Jardins

Informações e reservas: (11) 95321-2347 ou no Instagram

Hey Daisy

Se a ideia é levar seu pai para um brunch, o Hey Daisy, da chef Beatriz Barthasar, conta com salada de frutas, croque madame ou shakshuka, banoffee, pancakes e uma bebida para escolher, a R$102 por pessoa.

Quem preferir, pode pedir sucessos do cardápio tradicional da casa, como Eggs Benedicts (R$ 41) com pão de fermentação natural, abacate, ovo pochet, molho hollandaise e mix de folhas, ou Chicken Waffle Caesar (R$ 40) com frango empanado ao molho oriental, maionese apimentada e salada Caesar, em um lanche de waffle.

Continua após a publicidade

Hey Daisy

Onde: Rua Padre Carvalho, 185, Pinheiros

Informações e reservas: (11) 93765-4022 ou no Instagram

Clos Winebar

O Clos – Bistrô e Bar de Vinho, fica em um charmoso imóvel dos anos 1930 na Vila Madalena e, além da cozinha autoral comandada por Elisa Fernandes – primeira vencedora do Masterchef Brasil -, oferece mais de 140 rótulos exclusivos de vinhos, que variam de R$ 45 a R$ 190 por garrafa.

Entre as sugestões do menu para o Dia dos Pais, estão releituras da culinária francesa com ingredientes brasileiros, como o Pithivier, com mandioquinha, couve e costela (R$94), e o Moules-Frites, com mexilhões em seu creme, batata frita e pão (R$82). Há também o menu Petit Tour, com couvert, dois pratos principais, uma sobremesa e uma taça de vinho a R$225.

Clos – Bistrô e Bar de vinho

Onde: Rua Girassol, 310 – Vila Madalena

Informações e reservas: no Instagram

O Pasquim Bar e Prosa

Que tal uma boa feijoada para almoçar com seu pai? É o que oferecem as quatro unidades do O Pasquim Bar e Prosa, na Vila Madalena, Casa Verde, Mooca e no Mercado Municipal de São Paulo.

Continua após a publicidade

AFeijoada para Dois (R$99,90) pode ser degustada ao som de música ao vivo, rodas de samba e bandas de MPB. Comidas de boteco, com petiscos e porções para compartilhar, também estão no cardápio, além de drinks clássicos e autorais, chopp e cerveja.

O Pasquim Bar e Prosa

Onde: Rua Aspicuelta, 524, Vila Madalena; Avenida Braz Leme, 89, Casa Verde; Rua Ibipetuba, 204, Mooca; e Mercado Municipal, na Rua Cantareira, 306, Centro.

Informações e reservas: (11) 99919-7767 ou no Instagram

Il Pastaio

A ideia é ficar em casa no Dia dos Pais? É possível encomendar até sábado (10) o almoço de Dia dos Pais na rotisserie Il Pastaio. O rondelli, especialidade da casa (R$ 119 o Kg), é sugestão para o prato principal, e pode ser servida com cinco opções de molhos, de 500g: sugo (R$ 59), Bolonhesa (R$ 61), Bechamel (R$ 55), Funghi cremoso (R$ 64) e Tomate fresco com manjericão (R$ 61). Há também Rigatoni recheado com queijo brie e damasco (R$ 129), Cannelline recheado com carne bovina (R$ 122), Lasanha verde com funghi e bechamel (R$ 122), Lasanha de berinjela, abobrinha, tomate fresco e mozzarella de búfala (R$ 117) e Conchiglione recheado com mozzarella de búfala (R$ 119), além de carnes prontas a partir de R$ 165 o Kg. De sobremesa, Babà al rum alla crema (R$ 17 a unidade), torta exotique (R$ 122), crostata de figos frescos com creme de castanha (R$ 122) e pudim de leite condensado (R$ 102), entre outras opções. Il Pastaio

Onde: Alameda Santos, 44, Vila Mariana

Encomendas: até sábado (10) pelos telefones (11) 3289-8897/11 3289-0863 ou (11) 96383-5158 (Whatsapp).

Jacarandá

É do chef Rodrigo Aguiar o prato especial para o almoço de Dia dos Pais do restaurante Jacarandá: a Paleta de Cordeiro (R$149).

A carne é assada em molho de cerveja preta, com purê de cenoura e zimbro, mini cenouras grelhadas, demi glace de cordeiro em cerveja preta e emulsão de alho assado. O local é pet friendly, caso queira levar seu cão.

Jacarandá

Onde: Rua Alves Guimarães, 153, Pinheiros

Informações e reservas: (11) 3083-3003 ou no Instagram

Urban Kitchen

Outra opção de brunch para o Dia dos Pais é ir a uma das duas unidades do Urban Kitchen, no Campo Belo ou Pinheiros.

Batizado de “Começando Bem”, o brunch (a R$ 98 por pessoa) inclui um drink mimosa, café coado ou capuccino com leite vegetal ou tradicional, panqueca simples com manteiga e mel, e toast com sabor a escolher.

Urban Kitchen

Onde: Rua Ferreira de Araujo, 332, Pinheiros, ou Rua Gabriele D’anunnzio, 1334, Campo Belo

Informações e reservas: (11) 99498-3336 no Instagram

Rancho Português

O Rancho Português presenteará os pais que pedirem um dos lançamentos de pratos principais do restaurante no almoço com uma taça de Vinho do Porto Terra dos Alves Tawny. As opções para duas pessoas são com carne de cabrito – considerada de fácil digestão e com baixos teor de gordura e nível de colesterol: Arroz de cabrito (R$ 240), com arroz arbóreo com cogumelos e cabrito assado, ou Perna de cabrito à moda de Braga (R$340), uma perna de cabrito assada com arroz puxado no próprio molho e feijão branco. Rancho Português

Onde: Avenida Dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia

Informações e reservas: (11) 2639.2077 ou no site.

Rio de Janeiro

Jalapeño

Especializado em culinária tex-mex, o restaurante Jalapeño, na zona Oeste do Rio, sugere uma seleção de combinados para duas pessoas, para pais e filhos compartilharem no almoço de Dia dos Pais.

O Combo Pra Galera #1 (a partir de R$73,90) conta com dois burritos, uma porção de nachos grande e duas bebidas. Já o Combo Pra Galera #2 (a partir de R$71,90 – serve 2 pessoas) oferece um burrito bowl, dois tacos crispy, uma porção de nachos grande e duas bebidas.

Jalapeño Restaurante mexicano

Onde: Estrada Rodrigues Caldas, 299, Jacarepaguá

Informações e reservas: no Instagram

Malta Beef Club A casa de carnes Malta Beef Club traz um corte especial para o Dia dos Pais, da seleção do Empório 481, em suas duas unidades (Leblon e Jardim Botânico): o Tomahawk. A peça, que tem em média 900g, é retirada da parte dianteira do boi, marmorizada e o osso, que pode chegar até 30 cm, é personalizado com a mensagem “Feliz Dia dos Pais”. O valor é de R$ 300 e estará disponível enquanto durar o estoque. Malta Beef Club

Onde: Avenida General San Martin, 359, Leblon, e Rua Saturnino de Brito, 84, Jardim Botânico.

Informações e reservas: (21) 3269-4504 ou no Instagram. Medovik Se seu pai gosta de um cardápio inusitado, a boutique Medovik, em Ipanema, conta com um bolo russo de sabor inédito: bacon com pecã e bourbon. A sobremesa, a R$ 35 a fatia, é feita com finas camadas de biscoitos artesanais com infusão de mel e recheio de smetana – uma espécie de creme azedo russo, feito na casa. A versão também é vendida inteira, a R$330 a forma de 16cm e R$415 a de 20cm. “Criei um caramelo de pecã trituradas e depois inclui crocantes de bacon e um splash de bourbon para dar um sabor a mais e um tom amadeirado”, explica Raisa Coppola, fundadora da boutique. Medovik

Onde: Rua Visconde de Pirajá, 156, sobreloja 203, Ipanema

Informações e reservas: (21) 99579-9904 ou no Instagram

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.