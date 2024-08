Dia dos Pais: 6 livros para aperfeiçoar a paternidade

No Dia dos Pais, nada melhor do que presentear quem amamos com conhecimento. Inclusive, há uma série de livros que, sem dúvidas, são capazes de guiar homens a serem melhores pais e, consequentemente, melhores pessoas.

Pensando nisso, separamos cinco obras importantes para quem deseja aperfeiçoar a paternidade. Seja você um pai experiente ou de primeira viagem, todas as leituras a seguir são extremamente edificantes. Confira:

1. Pai de Menina (Marcos Mion)

Pai de menina: Para ler ao lado de sua filha e construir uma relação para a vida toda Compre agora: Amazon - R$ 56,30

Lançado em 2018, “Pai de Menina” traz Marcos Mion em uma obra tão leve quanto sensível, abordando as suas experiências com a filha Donatella, em uma conversa destinada a homens que desejam se conectar de formas mais saudáveis com suas filhas meninas.

Continua após a publicidade

2. Estou grávido, e agora? (Adrian Kulp)

Estou Grávido, E Agora? O Guia Para O Pai De Primeira Viagem Compre agora: Amazon - R$ 58,87

Adrian Kulp criou uma obra essencial para pais de primeira viagem. Aqui, ele traz foco para a paternidade antes do nascimento da criança, trazendo dicas e insights para que homens possam desenvolver suas habilidades paternas e, assim, se sentirem prontos para essa nova fase em suas vidas.

3. Livre para voar (Ziauddin Yousafzai)

Livre para voar: A jornada de um pai e a luta pela igualdade Compre agora: Amazon - R$ 23,99

Continua após a publicidade

Imagine criar uma criança e, alguns anos depois, ela receber o Nobel da Paz? Este foi o caso de Ziauddin Yousafzai, pai de Malala, que recebeu a honraria em 2014. Na obra, Ziauddin reforça o quão importante é estar atento à maneira como incentivamos os nossos filhos a seguirem os próprios sonhos.

Em uma das passagens, ele diz: “Sempre que alguém me pergunta como Malala chegou a ser o que é, costumo responder: ‘pergunte-me não o que fiz, mas o que não fiz. Não cortei suas asas’”, afirma sobre o quanto o respeito e a liberdade nas relações entre pais e filhos é essencial para criarmos indivíduos singulares na sociedade.

4. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido (e seus filhos ficarão gratos por você ler) – Philippa Perry

O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido: (e seus filhos ficarão gratos por você ler) Compre agora: Amazon - R$ 40,68

Continua após a publicidade

A psicoterapeuta britânica Philippa Perry propõe, neste livro, uma reflexão imprescindível: antes de pensarmos em educar os nossos filhos, devemos analisar e revisitar a educação que recebemos quando éramos crianças. Apenas através de um processo de autoconhecimento conseguiremos identificar e desconstruir padrões de comportamento tóxicos para, apenas depois, educar os pequenos de maneira eficiente.

5. O papai é pop (Marcos Piangers)

O papai é pop Capa comum – Edição padrão Compre agora: Amazon - R$ 44,97

O livro, que ganhou até mesmo uma adaptação cinematográfica protagonizada por Lázaro Ramos, traz a trajetória do autor e palestrante Marcos Piangers frente à paternidade. Nas páginas, ele ressalta a importância de estar presente (de corpo e alma) na vida da criança.

Continua após a publicidade

6. Crônicas de Pai (Leo Aversa)

Crônicas de Pai Capa dura – Edição padrão Compre agora: Amazon - R$ 10,00

O que é ser um bom pai na década em que vivemos? Esse é o ponto de partida da obra de Leo Aversa, escritor e colunista, que utiliza uma abordagem acessível e afetiva para retratar a forma com que lidou tanto com o nascimento quanto com a pré-adolescência de seu filho Martin.

Continua após a publicidade

