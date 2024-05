Guia Michelin: 24 restaurantes de São Paulo e Rio recebem estrelas

Alguns restaurantes subiram de categoria em relação à última edição do Guia Michelin, em 2020 – caso do Evvai, em São Paulo, e do Lasai, no Rio de Janeiro, que tinham uma estrela cada e agora foram condecorados com duas estrelas. Já entre as novidades da lista com uma estrela estão o Fame Osteria, Kazuo e Tangará Jean-Georges, em São Paulo.

Três restaurantes mantiveram duas estrelas no ranking: o Oro, do chef Felipe Bronze, no Rio de Janeiro; o Oteque, de Alberto Landgraf, também no Rio, e o D.O.M, de Alex Atala, em São Paulo – o primeiro restaurante brasileiro a ganhar duas estrelas no país, em 2015.

Veja os restaurantes estrelados pelo Guia Michelin Rio e São Paulo 2024:

Duas estrelas

Rio de Janeiro

Lasai

Oro

Oteque

São Paulo

D.O.M.

Evvai

Tuju

Uma estrela

Rio de Janeiro

Cipriani

Mee

San Omakase

São Paulo

Fame Osteria

Huto

Jun Sakamoto

Kan Suke

Kazuo

Kinoshita

Kuro

Maní

Murakami

Oizumi Sushi

Picchi

Tangará Jean-Georges

Estrela Verde

Também foi anunciada a categoria Estrela Verde, que avalia os esforços em busca de sustentabilidade. A Casa do Porco, em São Paulo – único restaurante brasileiro entre os melhores do mundo em 2023 -, da chef Janaína Torres (também eleita a melhor chef mulher do mundo pela premiação 50 Best, em março) foi condecorado, junto com Corrutela e novamente o Tuju. A lista completa com os restaurantes do Guia Michelin Rio de Janeiro e São Paulo 2024 está no site oficial.

O que significam as estrelas do Guia Michelin?

O guia foi criado em 1900, quando a empresa francesa de pneus Michelin decidiu incentivar as pessoas a pegarem a estrada, oferecendo dicas de locais para abastecer o carro, trocar pneus, comer e se hospedar. Em 1926, adotou-se o destaque com uma estrela na indicação dos estabelecimentos e, a partir de 1931, o critério passou a ser de zero a três estrelas.

Para entender as recomendações, uma estrela é considerada uma cozinha de alto nível, que vale a pena parar na viagem para experimentar; duas estrelas são dadas a restaurantes com uma cozinha excepcional, que vale desviar a rota para conhecer; e três estrelas são para uma cozinha única, que vale a pena fazer uma viagem só para provar o cardápio.

Continua após a publicidade

