Maior restaurante do mundo fica na Vila Olímpica e serve 40 mil pratos por dia

Durante os Jogos Olímpicos, Paris conta com o maior restaurante do mundo: na Vila Olímpica, onde 15 mil atletas estão hospedados, são servidas 40 mil refeições por dia, segundo o site oficial da Olimpíada 2024.

Montado na Cité du Cinema, espaço utilizado normalmente como centro de produções cinematográficas, o local fica aberto 24 horas, 7 dias por semana, e possui 3500 lugares. As delegações chegaram em 18 de julho e podem fazer todas as refeições por lá até 11 de agosto.

O cardápio oferece 500 pratos, e 50 deles são servidos diariamente. O chef executivo Charles Guilloy é o responsável por comandar os 200 cozinheiros, que se dividem entre a gastronomia da França, África, Ásia, Caribe e Internacional.

As frituras ficaram fora do menu, que conta com 40% das opções vegetarianas. A empresa Sodexo Live! administra o funcionamento do restaurante e das praças gastronômicas da vila.

No buffet há diversos tipos de pães, queijos, laticínios, massas e pizzas e, caso queiram, os atletas podem ainda colocar a mão na massa e fazer sua própria baguete.

Alguns dos pratos são assinados por chefs renomados – é o caso da pescada salgada defumada com tapioca em caldo de legumes, do chef Alexandre Mazzia; o frango tandir, do chef Akrame Benallal, e o croissant de ovo escalfado com creme de alcachofra, queijo de cabra e trufa, da chef Amandine Chaignot.

