Hotel na Sicília oferece experiência ‘White Lotus’

Quem é que não ficou com vontade de fazer as malas após assistir The White Lotus? Além do humor ácido e roteiro surpreendente, a série da HBO ainda é especialista em fazer seus fãs se apaixonarem por destinos paradisíacos. Após o sucesso da primeira temporada, com os episódios filmados na praia de Wailea, ilha de Maui, no Havaí, a segunda temporada supera as expectativas com a locação em Taormina, cidade italiana no topo da colina na costa leste da Sicília.

E não se sinta sozinho nessa vontade de pegar um avião direto para esse destino. De acordo com um novo relatório da American Express, 70% dos turistas Millennials e da Geração Z afirmam ter sido inspirados a viajar para um destino depois de vê-lo nas telas.

Para quem quiser – e puder – investir nesse destino, saiba que é possível ter uma “experiência White Lotus” na Itália. Isso porque um hotel de luxo, na Sicília, criou uma nova experiência para os hóspedes dispostos a aprender mais sobre a região após a série despertar este interesse.

“Experiência White Lotus”

Localizado em Palermo, na Sicília, o Villa Igiea lançou a White Lotus Experience, itinerário que permite aos visitantes descobrirem alguns dos locais de filmagem mais emblemáticos da segunda temporada da série de TV.

O passeio começa em Cefalù, onde os hóspedes podem optar por fazer caminhadas, visitar lojas de artesanato, se aprofundar na gastronomia local ou relaxar na praia da baía da cidade.

Depois, continua em direção à Villa Tasca, encantadora vila do século XVI da família Tasca d’Almerita, onde Daphne e Harper passam a noite em meio a um exuberante parque de 8 hectares, cercado por um dos mais conceituados jardins do século IX do romantismo siciliano.

No final do dia, o retorno à Villa Igiea é coroado com uma noite no Igiea Terrazza Bar, local da cena do jantar do segundo episódio, com Jake e Portia como protagonistas.

A noite começa com o coquetel White Lotus – criado durante as filmagens no hotel no ano passado – que abre o apetite para um jantar no restaurante Florio, que promete reproduzir fielmente o que aparece nas cenas da série.

Assim como o trio avô, pai e filho do seriado, quem procura traçar as origens de sua linhagem e encontrar parentes perdidos na região pode contar com o Ancestry Concierge da Villa Igiea, um serviço com o objetivo de ajudar os hóspedes a rastrear suas raízes familiares – o que pode render um tour para conhecer descendentes ou explorar cidades natais ancestrais.

Quanto custa?

Para quem quiser se aventurar, o pacote White Lotus Experience custa a partir de € 4.480 (cerca de R$ 24.750,00) e inclui 2 noites de hospedagem com café da manhã, o passeio White Lotus, drinques no Igiea Terrazza Bar e um jantar de em quatro tempos no restaurante Florio. Que tal?