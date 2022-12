Hotéis pelo Brasil com programação para o fim de ano

O ano já está acabando! Passou voando, né? Além das festas de final de ano, para muita gente essa época é sinônimo das tão aguardadas férias – nem que for aquela breve e tão necessária semana de recesso. Para quem deixou para a última hora e ainda não se programou: calma, ainda dá tempo! Selecionamos opções de hotéis pelo Brasil para você usufruir das merecidas férias de dezembro e janeiro.

Tem opção para toda a família, com direito a piscinas de águas naturalmente quentes, celebração com Papai Noel e ceia de Natal e Réveillon; e também opções para casais, amigos e solteiros curtirem, com SPA, praia, festas de Natal e Ano-Novo, DJ, open bar e open food. Confira:

Kilombo Villas – Sibaúma (RN)

O Kilombo Villas, localizado na Praia de Sibaúma, no Rio Grande do Norte, traz para o Réveillon pacotes especiais para as suas 10 acomodações disponíveis. Na virada do ano, o restaurante do hotel oferece uma ceia aos hóspedes, inclusa no valor da hospedagem, além do welcome drink, café da manhã, chá da tarde, ceia e espumante da virada. Veja aqui mais informações.

Vila Selvagem – Pontal de Maceió (CE)

Localizado na praia do Pontal de Maceió, o Vila Selvagem traz para o final de ano um pacote para casal no feriado de Natal, com quatro noites, incluindo café da manhã e ceia com vinho. No Réveillon, o pacote com sete noites dá direito a música ao vivo, queima de fogos e ceia com direito a drinks, entrada, prato principal, sobremesa e vinho francês. Veja mais informações.

Jaguaríndia Village – Praia de Canoé (CE)

O Jaguaríndia Village, situado em Fortim, a poucos passos da Praia do Canto da Barra, traz experiências que combinam yoga, spa e cozinha sensorial. A festa da virada terá música ao vivo, DJ, open bar, ceia completa e queima de fogos. Veja aqui mais informações.

Situado em João Pessoa (PB), mais precisamente na orla do Cabo Branco, o hotel BA’RA terá dois espaços para celebrar o Réveillon: o Iocá (trattoria) e o gastrobar Orama (no rooftop do hotel), ambos com cardápio da chef Carol Panarotte. Veja mais informações.

O Grand Hyatt São Paulo oferece pacotes e brunches exclusivos para Natal e Réveillon. A ceia inclui música ao vivo e presença especial do Papai Noel. Já no pacote de Réveillon, os hóspedes celebraram a chegada do novo ano com um menu variado, open bar, DJ e banda. Veja mais informações.

Bendito Cacao Resort & SPA – Campos do Jordão (SP)

Para celebrar o Natal, o Bendito Cacao Resort & SPA, localizado em Campos do Jordão, pensou em uma programação especial voltada para adultos e crianças. Com diárias a partir de R$ 2 mil, hotel terá ceia natalina, banda ao vivo, DJ e Papai Noel. Veja mais informações.

Hotel Toriba – Campos de Jordão

No hotel Toriba, em Campos de Jordão (SP), a programação para o Natal e para a virada do ano inclui música e gastronomia. O Natal contará com a presença do Papai Noel e ceia à luz de velas. A ceia de Réveillon, também aberta a não hóspedes, terá um quinteto musical com piano, sopros, violino, contrabaixo e voz. Veja aqui mais informações.

O Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, no Leblon (RJ), realiza a festa Réveillon New’23. O evento conta com buffet, open bar e música ao vivo. Veja aqui mais informações.

Hotel Pestana Rio Atlântica – Copacabana (RJ)

Na Avenida Atlântica, na Praia de Copacabana, o Hotel Pestana Rio Atlântica realiza a festa de Réveillon Pestana Rio 2023, no Rio de Janeiro. Serão duas festas diferentes no hotel. Uma é o Réveillon Camarote Pestana RIO 2023, a outra, Réveillon Rooftop Pestana 2023. A festa inclui área gourmet, bebidas, shows e DJs. Veja mais informações.

Emiliano Rio – Copacabana (RJ)

O Emiliano Rio celebra o Ano Novo de 2023 com vista para a praia e os fogos de Copacabana. A festa inclui show do artista Pretinho da Serrinha e a tradicional escola de samba Portela. A abertura da noite de Ano-Novo fica por conta da DJ Sô Lyma e o fechamento será com o DJ Pachu. A festa incluir gastronomia e open bar. Veja mais informações.

Hotel Laghetto Stilo – Barra da Tijuca (RJ)

O Réveillon Stilo, promovido pelo Hotel Laghetto Stilo (localizado na Barra da Tijuca), inclui ceia, open bar, música ao vivo e DJs. Veja mais informações.

Grand Hyatt – Rio de Janeiro (RJ)

As celebrações de fim de ano do Grand Hyatt Rio de Janeiro trazem buffet all inclusive e open bar nos restaurantes Cantô e Shiso e também no Espaço Tano e no salão Grand Ballroom. Além das ceias de Natal e Réveillon, com pratos típicos, as experiências incluem festa da virada com banda e DJ, feijoada, brunch, e presença do Papai Noel. Veja mais informações.

Jurema Águas Quentes – Iretama (PR)

Entre os destaques do fim de ano no Jurema Águas Quentes, em Iretama (PR), estão as ceias, o show da virada com apresentações de bandas ao vivo no Réveillon, queima de fogos e a chegada do Papai Noel no Natal, além de atividades na natureza e outras atrações do resort. Veja mais informações.

