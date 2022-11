Férias na neve: 5 hotéis para se hospedar na temporada de esqui

Apesar de sempre associarmos as férias de dezembro e janeiro ao calor e ao sol, com praias paradisíacas e muita caipirinha, há quem busque justamente o contrário. O deixa a temporada de esqui ainda mais atrativa para os que praticam (ou têm curiosidade de) esportes no gelo. Entre os destinos mais buscados neste período está, claro, as montanhas cheias de neve dos Estados Unidos, mais precisamente no Colorado – Aspen tem pistas mais desafiadoras e a Snowmass é ideal para quem vai pela primeira vez. Para acompanhar a aventura, nada melhor que bons restaurantes e passeios acolhedores para fazer em casal ou em família. A seguir, selecionamos 5 hotéis de luxo para quem quer curtir as férias na neve:

Para quem deseja férias na Aspen Mountain, que, além de muita neve e paisagens estonteantes, também estará rodeado de obras de arte, a pedida é o The Little Nell, único cinco estrelas da região. A decoração cheia de requinte e toques clássicos ainda é acompanhada de muito conforto e espaço para toda a família. Na programação, o hóspede pode se inscrever em atividades que vão desde uma noite de jazz até um jantar dentro da adega, uma das melhores nos Estados Unidos, com 20 mil garrafas e rótulos de até US$ 48 mil (Romanée-Conti 1985).

Inaugurado ano passado após fechar para uma grande reforma, o Limelight Hotel Aspen, tem clima de chalé contemporâneo, mas com ares contemporâneos. O hotel é um dos mais desejados da região pela sua localização bastante privilegiada no centro de Aspen e a apenas uma curta caminhada das pistas de esqui. Por isso, ali mesmo, o lobby de cadeiras coloridas e aconchego se faz o ponto de encontro durante o après-ski, com bar e restaurante. Para quem viaja em grupo de amigos, a acomodação ideal é a penthouse, com dois quartos com terraço e vista para a montanha, lareira, cozinha e dois banheiros.

Já no coração da Snowmass Base Village, o Limelight Hotel Snowmass é a estadia ideal para quem quer levar a família toda. Ele conta com acesso ski-in/ski-out, espaço kids e uma pista de gelo para patinação, atividade favorita dos pequenos. No Lounge, música ao vivo, jantares temáticos e pizza direto do forno à lenha animam à noite. A piscina aquecida e as lareiras interna e externa são os locais favoritos para relaxar após um dia de esportes. Entre os serviços, estão o concierge de aventuras, que desenha um roteiro sob medida de acordo com os desejos de cada hóspede, além de traslado gratuito entre as montanhas do complexo.

Como esse e o anterior são da Limelight, os serviços são os mesmos: oferecem, exclusivamente, o acesso prioritário às pistas através do programa First Tracks, que permite uma hora de esqui apenas para os hóspedes quando a neve ainda está intocada; dão a opção de armazenamento e transporte de equipamentos esportivos entre as montanhas; e também ofertam 25% de desconto para estadias de quatro noites.

Four Seasons Resort and Residences Jackson Hole

O Four Seasons Resort and Residences Jackson Hole foi reconhecido como o melhor hotel da charmosa estação de esqui onde foi construído. Ele acumula esse prêmio ao de melhor do estado de Wyoming e a outro título, restrito a poucos: está entre os dez melhores na categoria Best USA Resorts segundo o ranking anual do site U.S. News & World Report, que avalia mais de 35 mil propriedades de luxo nos Estados Unidos, Canadá, Caribe e Europa. As acomodações lembram cabanas rústicas, mas são decoradas com o melhor do conforto. Tem spa, fitness center piscina e mais atrações para curtir além das montanhas.

Outro ponto esquiável no Colorado é Vail, cidade que, apesar do baixo número fixo de moradores, corresponde à maior montanha de esqui do estado. O local concentra um dos maiores complexos de ski lifts dos Estados Unidos e oferece diferentes tipos de esportes, desde os tradicionais esqui e snowboard a esqui biking. Four Seasons Vail tem estrutura perfeita para famílias e para principiantes, e anuncia também a inauguração do Miller & Lux Vail, aquisição de inverno do Flame Restaurant por Tyler Florence, chef e proprietário do Miller & Lux, apresentador de vários programas da Food Network e autor de livros de culinária. Do início de dezembro de 2022 até 15 de abril de 2023, o restaurante apresentará um menu de inspiração alpina dos clássicos americanos de Florença e a experiência de jantar à mesa de cinco tempos do chef.