Guia Michelin retorna ao Brasil com seleção de restaurantes no RJ e SP

Após uma pausa durante o período da pandemia, o Guia Michelin acaba de anunciar que está de volta ao Brasil com a retomada da atualização de suas seleções de restaurantes nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, suspensas no fim de 2020. As novas seleções de restaurantes das duas cidades serão apresentadas em março de 2024, em data ainda a ser divulgada.

De acordo com a publicação, os restaurantes recomendados serão selecionados “de forma independente pelas inspetoras e inspetores de acordo com a metodologia histórica e universal do Guia, implantada pela primeira vez no Brasil em 2015”.

As recomendações gastronômicas do Guia Michelin Rio de Janeiro – São Paulo serão todas atualizadas exclusivamente em formato digital no site e no aplicativo gratuito e oficial do guia, criado em 1900, na França, pela empresa de pneus Michelin para apoiar o crescimento da mobilidade.

“Temos o prazer de anunciar a retomada de nossas atividades de recomendação gastronômica no Brasil. Isso foi possível graças ao apoio oficial das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, cujo compromisso sincero e permanente é de sublinhar o relançamento das nossas seleções de restaurantes, que voltará a homenagear os melhores estabelecimentos locais e os profissionais de talento responsáveis por eles”, ressaltou Gwendal Poullennec, Diretor Internacional do Guia Michelin, em um comunicado oficial.

Ainda segundo a nota oficial, a retomada das atividades do guia gastronômico no Brasil conta com o apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Prefeitura da Cidade de São Paulo, por meio de suas Secretarias de Turismo.

A metodologia do Guia Michelin

O guia tem como missão original “estabelecer-se em destinos gastronômicos maduros, guiar viajantes internacionais e gourmets locais aos melhores restaurantes, destacar cenários culinários mundiais e promover a cultura de viagens”.

Os principais critérios adotados por seus inspetores em todo o mundo são a qualidade dos ingredientes, o domínio das técnicas culinárias, a harmonia dos sabores, a personalidade do chef expressa na cozinha e a consistência tanto no menu como nas visitas regulares.

Todos esses critérios são avaliados pelas equipes internacionais de inspetores que viajam por todos os destinos contemplados pelo Guia Michelin para encontrar os melhores restaurantes e reconhecê-los com as distinções oficiais, seguindo um processo de decisão coletiva.

Como funciona a seleção de restaurantes

O Guia Michelin transmite suas avaliações de restaurantes por meio de um sistema de distinções, que são concedidas a restaurantes especiais dentro de sua seleção completa.

As distinções mais famosas são as estrelas Michelin de renome mundial atribuídas ao restaurante que oferece as melhores experiências culinárias. Uma estrela Michelin é concedida a restaurantes por “cozinha de alta qualidade que vale uma parada”, duas estrelas Michelin por “cozinha excelente que vale a pena fazer um desvio” e três estrelas Michelin por “cozinha excepcional que vale uma viagem especial”.

Além das cobiçadas classificações por estrelas, a seleção inclui também a popular categoria Bib Gourmand, distinção atribuída a restaurantes que servem comida de boa qualidade a um preço moderado.

O Guia estará disponível exclusivamente em formato digital em todas as interfaces: site, aplicativos móveis e redes sociais. Ele se juntará às seleções globais de restaurantes e hotéis do guia, disponíveis gratuitamente em suas plataformas digitais.

Como surgiu o Guia Michelin

A história desse guia reconhecido internacionalmente começou em Clermont-Ferrand, no centro da França, em 1889, quando os irmãos Andre e Edouard Michelin fundaram sua empresa de pneus homônima, alimentada por uma grande visão para a indústria automobilística francesa em uma época em que havia menos de 3 mil carros no país.

Para ajudar os motoristas a realizar suas viagens – aumentando, assim, as vendas de carros e, por sua vez, as compras de pneus –, os irmãos Michelin produziram um pequeno guia com informações úteis para os viajantes, como mapas, como trocar um pneu, onde encher o tanque de gasolina, e – para o viajante em busca de descanso das aventuras do dia – uma lista de lugares para comer ou passar a noite.