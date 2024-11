5 fotos que comprovam o quanto o Natal no Brasil era melhor antigamente

As ruas cheias de luzinhas, árvores gigantes por toda parte e bolinhas coloridas enfeitando as casas pelas cidades. Se você também sente falta disso, saiba que é comum sentir nostalgia e ter a sensação de que o Natal era melhor antigamente. Abaixo, confira algumas imagens de como São Paulo comemorava as festas há alguns anos atrás:

1. Natal iluminado Rua Normandia, em São Paulo

Parece uma cena de um filme temático, mas é só uma das principais ruas da cidade quando o assunto é Natal. Localizada no bairro Moema, conta com imóveis inspirados nos países europeus.

2. Grandes instalações temáticas na Av. Paulista, em São Paulo

Os finais de ano de uma das maiores avenidas de São Paulo não são mais os mesmos – isso porque, há alguns anos atrás, era costume ter grandes passarelas com árvores coloridas e grandes presentes iluminados.

3. Árvore de Natal do Parque Ibirapuera, em São Paulo

A árvore do Parque Ibirapuera é um ícone da cidade. A cada ano, sua decoração muda e se torna uma surpresa para os moradores.

4. Decoração grandiosa na antiga agência do Banco Itaú na Av. Paulista, em São Paulo

A antiga agência do Banco Itaú renovava sua decoração anualmente – músicas natalinas, laços gigantes e até um coral chegaram a ocupar o espaço.

5. Neve na Av. Paulista, em São Paulo

Há alguns anos, quem passava pela Av. Paulista também conseguia apreciar a neve artificial – era diversão garantida para crianças.

Por que sentimos que o Natal era melhor?

Para muitos, as memórias de infância são um ponto central dessa percepção. As festas eram momentos de simplicidade e magia, com tradições como montar a árvore, escrever cartas para o Papai Noel e passar a noite cercado por familiares. O momento tinha um encanto que parecia menos sobre consumo e mais sobre união, o que contribui para a visão idealizada do passado.

Além disso, as transformações sociais e econômicas também desempenham um papel importante nesse processo: com a crescente comercialização das festas, a pressão por presentes caros e decorações sofisticadas ganhou destaque, afastando, para alguns, o verdadeiro espírito natalino.

Ao mesmo tempo, a correria da vida moderna e a tecnologia podem dificultar os encontros presenciais, substituídos por mensagens rápidas ou chamadas virtuais. Essa percepção de que “antigamente era melhor” muitas vezes reflete o desejo de resgatar a conexão emocional e as experiências compartilhadas que, em meio às mudanças, parecem ter ficado para trás.

