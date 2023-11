5 inspirações para a decoração da árvore de Natal

É hora de tirar as caixas de decorações do porão e montar a árvore de Natal, não é mesmo? Se você é como nós e fica esperando o ano por este momento, temos certeza de que não vê a hora de colocar tudo no lugar. Quer se inspirar para deixar a sua décor ainda mais especial? Então vamos juntas!

Desde um mundo encantado de neve até adornos temáticos, as festas de fim de ano são o momento de libertar a criatividade no seu lar e se encantar pela magia. Por isso, selecionamos 5 inspirações perfeitas para sua decoração. Que comecem as festas:

Árvore de Natal em branco e dourado

Você sonha em ter um Natal congelante e cheio de neve? Sabemos que estamos entrando no verão, mas você pode levar a neve para dentro de casa.

As árvores all white, nas quais a decoração é realizada, majoritariamente, em tonalidades brancas, para dar a sensação de frieza da neve, e detalhes prateados ou dourados deixam o seu espaço elegante e delicado.

Continua após a publicidade

Se você não tem ou não quer investir em um modelo artificial de árvore branca, pode apostar em um spray de neve artificial, fácil de encontrar na internet e em lojas especializadas em decorações.

Para complementar, escolha adicionar esferas ou estrelas de Natal que variem entre prateado e cinza, além de alternar entre os tamanho de cada uma das decorações. Fitas decorativas das mesmas cores e laços finalizam o visual.

Árvore de Natal do Grinch

Se você ainda tem pequenos em casa, essa é a árvore perfeita para você, feita para honrar um dos clássicos natalinos: O Grinch – mas fica tranquila que não vamos deixar ele roubar o Natal.

Continua após a publicidade

Para essa inspiração você precisará de diversas esferas que variem entre as cores verde, vermelho e branco, alternando entre os tamanhos e, desta vez, as cores – por exemplo, não coloque duas esferas idênticas uma ao lado da outra, pois pode tirar a dimensão.

O que realmente traz personalidade à árvore são as decorações que se assemelham aos doces clássicos de fim de ano, como as balinhas de menta e as bengalas doces.

Para dar o toque Grinch é interessante procurar por pequenas pelúcias da personagem. Caso não seja possível, imprima imagens coloridas – use a imaginação!

Mantenha as tradições

Continua após a publicidade

Prefere algo mais tradicional? Quando pensamos em árvores de Natal, sempre imaginamos o pinheiro repleto de esferas vermelhas e brancas, com guirlandas ao longo da superfície e uma estrela no topo.

Para isso, escolha suas bolinhas favoritas dentro da paleta natalina. Para deixar a decoração ainda mais elegante, aposte em laços neutros, pareados ao cordão de LED de sua escolha.

Árvore de Natal de doces

Buscando mais uma alternativa para as crianças? Experimente um mundo de doces para sua árvore de Natal!

Continua após a publicidade

Para trazer a essência candyland você pode iniciar com sua decoração usual, aposte em pequenos elementos como decorações em formato de pirulito – especialmente se forem os clássicos de Natal – cupcakes, sorvetes e, claro, biscoitos de gengibre, que irão trazer toda a personalidade das festividades.

O importante nesta árvore é que haja uma grande variedade de cores adocicadas, que devem fazer uma transição limpa entre as cores das bolas de Natal e das outras decorações.

Para dar o toque final você ainda pode passar o spray de neve artificial na árvore.

Monocromático elegante

Continua após a publicidade

Se você não se sente totalmente confortável com milhares de cores tomando o cenário da casa, isso não significa que você não pode aproveitar a diversão de decorar a árvore de Natal.

Para tal, escolhe de uma a duas cores base para sua árvore. Se a sua casa é majoritariamente branca, por exemplo, não hesite em decorações brancas ou prateadas, ou mesmo azuis.

A partir da escolha das tonalidades, escolha diferentes arranjos de esferas e fitas decorativas para a árvore que se adequem às cores escolhidas.

Por fim, finalize com um cordão LED minimalista – recomendamos que possuem cores aconchegantes, como o amarelo, ao invés do colorido.

Preparada para colocar a árvore?