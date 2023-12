Festas e eventos para passar a virada do ano no Rio de Janeiro

Sempre muito disputada, a ‘Cidade Maravilhosa’ é o fervo para as comemorações da virada do ano. O Rio de Janeiro continua liderando os destinos mais requisitados e procurados para celebrar a chegada de um novo ano. A variedade de festas e eventos que acontecem em toda a cidade atrai cariocas e turistas de todos os cantos do mundo.

Basta escolher a roupa branca (ou da sua cor preferida, que lhe dê sorte), reunir os amigos, estourar uma champanhe e ser feliz! Essa é a ideia para as boas entradas de 2024!

Com festas requintadas, incluindo jantares badalados, com a opção ‘pé na areia’ ou com uma bela vista de tirar o fôlego, no Rio de Janeiro há lugares para todos os gostos (e bolsos).

Aqui selecionamos 10 festas e eventos de Réveillon na capital carioca que prometem agitar a noite da virada:

Hotel Prodigy Santos Dumont e o “Réveillon dos Mares”

Com uma vista estonteante para o Pão de Açúcar, Cristo Redentor e a Baía de Guanabara, a festa da virada será realizada no Orla 21, localizado no rooftop do hotel com uma bela vista para os principais cartões postais da cidade maravilhosa, o hotel Prodigy Santos Dumont preparou o Réveillon dos Mares com uma programação inesquecível. Os participantes da festa assistem ao espetáculo da queima de fogos da Marina da Glória, praia da Urca, praia do Flamengo e Copacabana.

O evento, que acontece na noite do dia 31 de dezembro de 2023, a partir das 20 horas, será ‘All Inclusive’ e contará com um cardápio premium. Os ingressos são vendidos no sistema volante (sem mesa) ou com lugares sentados, com mesas marcadas. Estão inclusos soft drinks, espumantes e drinks selecionados, além de vodka, cerveja, água, refrigerantes e muito mais. Já os serviços de alimentação serão em formato de estações e ilhas, que contemplarão desde antepastos, frutos-do-mar, culinária japonesa, poke e diversos pratos frios e quentes, além de petiscos variados e farta opção de sobremesas.

Além de DJ’s convidados, entre as atrações artísticas também estão a dupla Deux Live, famosa por seu dueto com DJ e violino, além de música ao vivo da Banda Soul Mix. Tudo pensado para que hóspedes e convidados possam celebrar a virada do ano com diversão, conforto, comodidade e, principalmente, total segurança.

Ingressos à venda no site do Sympla: sympla.com.br.

*Serviço:

Réveillon dos Mares

Local: Restaurante Orla 21 Rooftop (cobertura)

Data: 31 de dezembro de 2023

Horário: a partir das 20 horas

Endereço: Hotel Prodigy Santos Dumont – Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 – Centro, Rio de Janeiro – RJ, 20021-901

Onde comprar: venda exclusiva pelo site https://www.sympla.com.br/ evento/reveillon-dos-mares- orla-21/2151033

Informações: (21) 3478-4152

Redes sociais: https://www.instagram.com/orla21rooftop/

Hotel Copacabana Palace e suas festas icônicas

O Copacabana Palace, A Belmond Hotel, acaba de apresentar mais uma edição de sua aclamada festa de Réveillon, uma das mais aguardadas da agenda de eventos do hotel. Para fechar com chave de ouro um ano de grandes celebrações em comemoração aos seus recém completos 100 anos, hóspedes e convidados entram no espírito festivo da cidade e preparam-se para dar as boas-vindas a 2024 em grande estilo.

A festa, considerada uma das mais espetaculares do Rio de Janeiro, dá as boas-vindas a 2024 com o show de fogos magnífico que acontece na orla da praia de Copacabana, bem em frente ao hotel. Próximo a meia noite, hóspedes e convidados assistem à contagem regressiva pela emblemática varanda do hotel e vibram junto a energia contagiante dos passantes que celebram em frente a fachada mais icônica da cidade.

Após a virada do ano, a festa se concentra ao redor da deslumbrante piscina do hotel – e também a mais requisitada do Rio de Janeiro –, onde DJs renomados da cidade irão embalar a noite com muitos hits de sucesso até o dia amanhecer. Dançar sob as estrelas ao som das batidas cativantes é a maneira perfeita de começar o ano novo, com entusiasmo e alegria.

Os convites estão disponíveis pela plataforma da Sympla.

*Serviço:

Festa Réveillon do Copa 2024

Dia 31 de dezembro de 2023, a partir das 20h30

Entrada: Av. Nossa Senhora de Copacabana,327, Rio de Janeiro

‘Revéillon do Copa’: R$ 4.950 + 10% por pessoa (Buffet especial com seleção premium de bebidas, música ao vivo no Golden Room e DJ na piscina)

Réveillon VISTA – Marina da Glória

“VISTA o seu melhor sorriso e venha celebrar mais um ano que se inicia”. Com esse simpático slogan, surgiu o evento de Réveillon que a cidade maravilhosa merecia. Realizado na Marina da Glória e conta com uma estrutura digna das melhores festas do país.

As atrações principais são Anitta e Sorriso Maroto como atrações principais, o VISTA promete superar todas as expectativas.

O serviço contempla um open bar premium com uma seleção das melhores marcas do mercado e o open food.

Open Food: Ilha de antepastos, pastas e pães; Estação de massas e risotos; Fast food; Hambúrguer artesanal; Cachorro quente; Estação de salgados e croquetes; Estação de sobremesas; Café da manhã completo; Opções veganas

Full Open Bar: Vodka premium; Whisky importado; Gin importado; Cerveja; Red Bull; Espumante; Refrigerante; Sucos (sabores); Tônica; Água

Valores: FEMININO (Individual):R$ 850,00 + taxa

MASCULINO (Individual): R$ 1.100,00 + taxa

*Serviço:

O evento terá inicio as 21h no dia 31/12, na Marina da Glória, Rio de Janeiro.

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória, Rio de Janeiro / RJ

Redes sociais: @vista.reveillon

Site de vendas:https://embedstore.ingresse. com/tickets/www.ingresse.com/ event/66561?fbclid= PAAaa3oy7iyaheEPvhLllP7_ ohBIg6byuEk7xM7UN2csWG- 7ficVNLMtZh2Xo_aem_ ASFENT7MU0F7TfpPwz1Uf3mJhXToUl 9m82gqppJgp33FHzBgUou9aq52Ln3H W9mpwcY&passkey=VISTA

Réveillon do hotel Fairmont no coração de Copacabana

Para celebrar a chegada de 2024, o hotel Fairmont Rio é o cenário perfeito para quem deseja ver a queima de fogos mais emblemática do mundo! Localizado em pleno posto 6, com uma vista privilegiada de onde é possível avistar toda a praia de Copacabana iluminada, o hotel contempla seus hóspedes com uma Festa de Réveillon ao som do cantor Milton Guedes, da cantora Becca Perret e DJ Dudu Dub.

Com menu empratado assinado pelo renomado chef executivo, Jérôme Dardillac, haverá também buffet de mini sobremesas, estação com sorvetes e sorbets do COA&Co, vitrine de macarrons e de bombons com chocolate belga.

Para a festa de réveillon, o valor do ingresso individual é de R$ 4.500 + 10% (taxas) em mesas internas ou R$ 5.500 + 10% (taxas) em mesas externas.

Crianças de até 6 anos não pagam e até 12 anos pagam meia entrada.

*Mais informações em (21) 2525 1232 ou eventos@fairmont.com

Tropìk, uma opção a mais para o Ano Novo em Copacabana

A partir das 20h, o charmoso Beach Club do Fairmont Rio de Janeiro, ‘Tropìk’, terá uma comemoração especial com música do DJ Pedro, além do multi-instrumentista Bruno Nunes e parceria das marcas Cristofoli, Glenlivet, Beefeater e Absolut Elyx.

A festa de Réveillon no Tropìk custa a partir de R$ 3.000 + taxas.

*Mais informações em (21) 2525 1232

Réveillon do Morro (Morro da Urca)

Uma cenografia nunca vista antes com o tema “O Amor está no ar” deixará um dos maiores cartões postais do mundo ainda mais magnífico e significativo durante a virada do ano com a vista mais deslumbrante da Cidade Maravilhosa. Uma jornada de amor e felicidade, com a visão para a maior queima de fogos do mundo, dançando junto até o primeiro amanhecer de 2024.

Serão duas pistas de danças: Anfi-Teatro e Espaço Baía de Guanabara, com diversas atrações e DJ’s. A festa terá formato All Inclusive e os ingressos são divididos em 3 opções:

O ingresso MORRO DA URCA é o passaporte de entrada para viver a experiência de passar a noite mais importante do ano em um dos maiores cartões postais do Mundo, inclui Open Bar Premium, Buffet completo, sobremesas, café da manhã, acesso aos shows e as 2 pistas principais onde terão apresentações durante toda a noite da virada e vista panorâmica para alguns dos pontos mais lindos da Cidade Maravilhosa, Enseada de Botafogo, Baía de Guanabara, Niterói.

Já quem optar pelo ingresso Mirante Vip terá uma área especial reservada no Mirante do Morro da Urca, de frente para o Pão de Açúcar, com direito a buffet completo, Open Bar Super Premium e acesso ao Pão de Açúcar no período de 22h30 às 01h30 – a 396 metros de altura – com uma vista privilegiada da Praia de Copacabana e diversos outros pontos da cidade do Rio de Janeiro , além de bebidas diferenciadas servidas no Pão de Açúcar, de 22h30 às 1h30.

Por fim, o ingresso Gourmet Experience terá uma área exclusiva reservada na torre do Morro da Urca, onde ficava o restaurante COTA 200, com direito a Open Bar Super Premium, Buffet Gourmet exclusivo e completo, acesso ao Pão de Açúcar no período de 22h30 às 01h30 – a 396 metros de altura – com uma vista privilegiada da Praia de Copacabana e diversos outros pontos da cidade do Rio de Janeiro, além de bebidas diferenciadas servidas no Pão de Açúcar, de 22h30 às 1h30.

A festa é permitida para menores de 18 anos, apenas acompanhados de seus responsáveis, com desconto nos valores dos ingressos para crianças até 12 anos.

*Serviço:

Data: 31 de dezembro

Ingressos: https://www. ingresse.com/reveillon-do- morro-2024

End.: Av. Pasteur, 520 – Urca – Rio de Janeiro.

Website: https://www. reveillondomorro.com

Instagram: @reveillondomorro

Hotel Santa Teresa MGallery

O hotel Santa Teresa MGallery celebra as festas de fim de ano com experiências para quem deseja aliar sofisticação e alta gastronomia. Considerado um oásis urbano dentro da cidade do Rio de Janeiro, o Santa Teresa MGallery é uma opção para quem deseja aliar sofisticação e alta gastronomia. O hotel preparou celebrações de fim de ano para quem busca um refúgio, mas que não renuncia a um festejo.

No alto de Santa Teresa, a vista panorâmica do Rio de Janeiro já é convidativa. Somado a isso, o hotel prepara um menu especial que será servido no restaurante Térèze em dois momentos, às 20h e às 22h. No cardápio, há opções, como Ostras com Pérolas de Capim Limão; Cavaca com Avocado, Tomate Concasse e Palha de Alho Poró; e Camarões com Pupunha Assado, Maçãs Carameladas e Molho de Bisque com Curry.

O jantar será seguido por uma celebração na piscina, das 21h às 00h, com atração musical, Jazzcolado, e contagem regressiva. Das 00h às 03h, o ‘Bar dos Descasados’ no hotel recepciona os clientes com DJ e finger food. Para acompanhar, vinho, espumante, drink especial da virada, entre outros. O valor do pacote incluindo os três momentos é de R$ 1.850 por pessoa. Quem preferir participar apenas da ‘after party’ sai por R$ 850 por pessoa.

Ainda há disponibilidade de hospedagens para as festas de final de ano com diária a partir de R$ 3.664,00 + taxas e café da manhã incluso. Pacotes com mínimo de quatro ou cinco noites e chegada até o dia 30 de dezembro.

*Mais informações em (21) 3380-0299 ou ha1x5-re@accor. com

Churrascaria Fogo de Chão

Fogo de Chão oferecerá ceia especial de Réveillon. Com a proximidade das festividades de final de ano, a churrascaria Fogo de Chão se prepara para proporcionar uma experiência única aos clientes que não abrem mão de conforto e praticidade, oferecendo um menu especial para almoço e jantar de Reveillon.

Além do tradicional rodízio, com opções de cortes clássicos e nobres, a exemplo de picanha, costeleta de cordeiro e costela Premium, será disponibilizada também uma vasta mesa de saladas, que inclui salada de Tender com abacaxi, salada agridoce de maçã com nozes, salada de salsão com arroz negro, queijo brie com geléia de damasco, surubim defumado, dentre outras opções. Como acompanhamentos serão servidas guarnições selecionadas para as comemorações como: farofa agridoce, cebola à milanesa, banana e polenta frita.

Também irão integrar os menus especiais alguns pratos típicos como o saboroso Leitão à Pururuca para a noite de Réveillon com arroz à grega e lentilha.

O jantar especial será servido entre 20h e 24h na virada do ano ao som de DJ da casa.

Para a unidade carioca, no bairro de Botafogo, que conta com um deck externo e uma vista privilegiada para o Pão de Açúcar, praia de Botafogo e Baía de Guanabara, o valor é de R$400 por pessoa na virada do ano. Já na unidade da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, o valor é de R$275,00 por pessoa.

*Maiores informações:

www.fogodechao.com.br ou Redes Sociais: @fogodechaobr

Réveillon New’24 by Sheraton Hotel

Na quinta edição do Réveillon New, no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, o clima é de uma festa entre amigos. Das 20:00 as 02:30, a festa acontecerá também no lindo terraço, no nível da piscina, onde será localizado o Buffet volante, bares, e claro, alguns dos melhores DJs do Brasil e também shows.

O pé na areia, a vista dos fogos e show de luzes são um espetáculo à parte e, como sempre, tem a presença de uma mega atração que quebra tudo na virada do ano. O quinto andar do hotel vira uma área gigantesca incluindo a Gourmet Space, com 2 pistas e ainda a área de convivência e o setup onde acontece a tradicional “after” a partir de 06:00.

Atrações musicais: Gui Boratto, Isso Não É UM DJ Set, Ralk, Marie Bouret, John Failly & muito mais.

Os ingressos já estão no 5º lote, com o valor de R$ 1.040 + taxas.

*Serviço:

Data: 31 de dezembro

Ingressos: https://www. ingresse.com/reveillon-new-24

End.: Av. Niemeyer, 121 – São Conrado- Rio de Janeiro.

Website: https://www.new.rio. br

Instagram: @newreveillon

White Rooftop Réveillon na Lagoa

Completando 10 anos de sucesso em todas as edições, a ‘White Rooftop’ já entrou para um dos melhores réveillons do mundo. Este ano, a festa acontece na AABB Lagoa, e traz em seu line up atrações como Make U Sweat, Allegria Takeover, Fica Comigo, AdoroFrozen DJs, Pedro Almeida, Dudu Linhares, Guga Guizelini, John Failly, Ric Rulie, Marie Bouret, Just Mike, Gigga e Mea Brass Band, afinal, momentos inesquecíveis são associados à música, com mais frequência se imagina. A ‘White Rooftop’ proporciona a trilha sonora perfeita para os mais diferentes momentos da festa. Do final de 2023, passando pela virada, carnavalizando à carioca e finalizando com o sunrise set.

Outro ponto alto, que sempre se destaca nas edições da festa, é a gastronomia internacional e o ultra premium bar. As estações de buffet contarão com entradinhas, pratos principais, comida japonesa e doces diversos. Já na parte de bebidas, Vodka, Gin Tonic, Espumante, Cerveja, sangria, batidas, special shots, cachaça, red bull, sucos, refrigerantes e água.

Os ingressos estão a partir de R$ 840 + taxa.

*Serviço:

Data: 31 de dezembro

Ingressos: https://www.ingresse.com/ white-rooftop-reveillon-2024

End.: Av. Borges de Medeiros, 829 – Leblon – Rio de Janeiro.

Website: https://www. whiterooftop.com.br

Instagram: @whiterooftop