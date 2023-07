10 destinos brasileiros mais procurados em julho

As férias de julho chegaram e, com elas, a oportunidade de relaxar e conhecer um local. Para quem está curtindo as férias do trabalho ou escolares, este mês é ótimo para fazer as malas. Marcado por um clima ameno e pelo cansaço do meio do ano, o mês de julho pede um descanso num destino diferente: seja na praia, na cidade ou no campo.

Para onde viajar pelo Brasil em julho?

Segundo um levantamento de dados feito pelo site Booking.com, os 10 destinos domésticos mais buscados para o período de julho e agosto apresentam características diversas, com representantes das regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Vale ressaltar que a lista representa os destinos mais buscados pelos brasileiros, e não necessariamente os mais reservados.

No ranking da plataforma, há lugares famosos por seu inverno, grandes capitais, destinos litorâneos e focados em ecoturismo. Destaque também para as praias da região Nordeste, que figuram em cinco das dez primeiras posições da lista, indicando que muitos turistas estão pesquisando destinos para fugir das temperaturas mais baixas das regiões mais ao sul do país.

Veja abaixo a lista completa, que inclui opções para todos os gostos: desde uma viagem romântica em Gramado ou com a família toda em Caldas Novas.

1) Gramado, Rio Grande do Sul

A cidade é um destino turístico popular no Brasil, especialmente durante o inverno, quando ocorre o famoso Festival de Cinema de Gramado.

Alguns dos pontos turísticos mais conhecidos de Gramado: Rua Coberta (rua charmosa repleta de lojas, cafés e restaurantes), Lago Negro (largo artificial que é um dos cartões-postais de Gramado), Mini Mundo (parque em miniatura para famílias com crianças), Snowland (primeiro parque de neve indoor das Américas), Museu de Cera Dreamland e muito mais.

2) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

É um destino turístico popular o ano todo, mas o inverno na cidade tem suas próprias características e atrativos especiais. Apesar de não ser uma estação tão fria quanto em outras regiões do Brasil, o inverno carioca é um período em que o clima é mais ameno e a cidade oferece uma atmosfera agradável para explorar suas belezas naturais e culturais.

Alguns dos pontos turísticos para visitar: praias (é possível aproveitar os dias ensolarados), Cristo Redentor e Pão de Açúcar (aproveite um dia claro e o céu azul do inverno), Jardim Botânico para um passeio relaxante, Museu do Amanhã e muito mais.

3) Campos do Jordão, São Paulo

É um dos destinos mais procurados durante o inverno no Brasil. A cidade é conhecida como a “Suíça Brasileira” devido à sua arquitetura alpina, clima frio e charme europeu. Durante o inverno, Campos do Jordão oferece uma série de atrações turísticas e atividades especiais para os visitantes.

Alguns pontos turísticos para visitar: Vila Capivari (principal centro turístico da cidade), Teleférico e Morro do Elefante, Parque Amantikir (com mais de 700 espécies de plantas), Auditório Cláudio Santoro (espaço cultural que abriga concertos, apresentações de dança e teatro) e, claro, provar chocolates e fondues. Além disso, durante o inverno, a cidade recebe o tradicional Festival de Inverno de Campos do Jordão, com uma programação rica em música clássica e popular.

4) São Paulo, São Paulo

O turismo na capital paulista durante o inverno oferece uma variedade de opções interessantes para os visitantes. São Paulo oferece atrações culturais, gastronômicas e eventos especiais que tornam a estação ainda mais agradável.

Algumas atividades para fazer e pontos para visitar: ir a museus como Museu de Arte de São Paulo (MASP), o Museu de Arte Moderna (MAM), o Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Museu do Futebol; assistir a um espetáculo no Theatro Municipal; relaxar num parque, como Parque do Ibirapuera, Parque Villa-Lobos e Parque da Aclimação; ir a centros culturais, como o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a Casa das Rosas, o Instituto Tomie Ohtake e o Sesc. Além disso, a capital oferece uma ampla gama de restaurantes, sendo possível provar culinárias do mundo todo.

5) Maragogi, Alagoas

É um destino turístico popular o ano todo, incluindo durante o inverno. Apesar de ser uma estação considerada de baixa temporada em termos de movimento de turistas, Maragogi oferece atrações naturais deslumbrantes que podem ser apreciadas em qualquer época do ano.

Durante o inverno, embora as temperaturas possam ser um pouco mais amenas, ainda é possível aproveitar as praias para relaxar, tomar sol e fazer caminhadas. As piscinas naturais de Maragogi, conhecidas como Galés, são um dos destaques da região. Elas consistem em formações de corais que emergem durante a maré baixa, criando piscinas naturais onde é possível mergulhar e observar a vida marinha.

Outras opções são os passeios de catamarã e de buggy para explorar as praias e as belezas naturais de Maragogi.

6) Maceió, Alagoas

Maceió, a capital de Alagoas, é um destino turístico encantador durante todo o ano, incluindo o inverno. Embora o clima seja tropical e agradável na maior parte do tempo, o inverno pode trazer algumas mudanças nas condições climáticas, como chuvas ocasionais.

No entanto, isso não impede que os turistas aproveitem as belezas naturais e as atrações culturais da cidade. As praias são o principal atrativo de Maceió e podem ser apreciadas durante o inverno. As águas claras e mornas são ideais para nadar, praticar snorkel e mergulho. A Praia de Pajuçara, a Praia de Ponta Verde e a Praia do Francês são algumas das mais populares. No inverno, é importante verificar as condições climáticas antes de entrar no mar e estar atento às orientações dos salva-vidas.

7) Porto de Galinhas, Pernambuco

Apesar de ser uma estação de clima mais ameno, o turismo em Porto de Galinhas continua vibrante durante essa época. As piscinas naturais de Porto de Galinhas são um verdadeiro tesouro.

Durante a maré baixa, é possível acessar as piscinas formadas pelos recifes de corais e desfrutar de um mergulho cercado por peixes coloridos. Os passeios de jangada são uma maneira popular de chegar às piscinas naturais e explorar a vida marinha.

8) Porto Seguro, Bahia

Embora o inverno em Porto Seguro possa ser um pouco mais chuvoso, as temperaturas ainda são agradáveis e a cidade continua oferecendo uma ampla gama de atividades e atrações para os visitantes aproveitarem. As praias são a principal atração de Porto Seguro, e mesmo no inverno, elas continuam sendo um ponto forte. As águas mornas e cristalinas são ideais para nadar, praticar esportes aquáticos e relaxar à beira-mar. Algumas praias populares incluem Taperapuã, Mundaí, Coroa Vermelha e Trancoso.

O Centro Histórico de Porto Seguro, conhecido como Cidade Histórica, é um local encantador que remonta aos primeiros momentos da colonização do Brasil pelos portugueses. É possível visitar o Marco do Descobrimento, onde Pedro Álvares Cabral aportou em 1500, além de explorar as ruas de paralelepípedos, igrejas históricas e casarões coloniais.

9) Fortaleza, Ceará

As praias são uma das principais atrações de Fortaleza e continuam convidativas para relaxar, tomar sol e praticar esportes aquáticos. Praia do Futuro, Praia de Iracema e Praia de Meireles são algumas das praias mais populares da região.

Além disso, Fortaleza é uma cidade rica em cultura e história. Durante o inverno, você pode visitar o Centro Cultural Dragão do Mar, que abriga museus, teatros, cinemas e exposições. Além disso, o Mercado Central é um ótimo lugar para comprar artesanato local, lembranças e experimentar a culinária típica da região.

10) Caldas Novas, Goiás

É um destino turístico muito popular nessa época do ano devido às suas águas termais e fontes de água quente. Embora o clima seja tropical na região, com temperaturas elevadas na maior parte do ano, o inverno em Caldas Novas pode trazer um clima mais ameno e agradável.

A cidade é conhecida por seus parques aquáticos, que são a principal atração da região. Mesmo no inverno, as águas termais e piscinas aquecidas dos parques proporcionam momentos de relaxamento e diversão. Os parques mais famosos incluem o diRoma Acqua Park, o Water Park e o Lagoa Termas Parque.

Além das águas termais, Caldas Novas possui belas paisagens rurais. Durante o inverno, é possível explorar as fazendas locais, fazer passeios a cavalo, conhecer a produção de queijos e desfrutar da tranquilidade do campo.