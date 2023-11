Saiba como reformular suas finanças para entrar em 2024 no azul

Novembro está chegando ao fim, o que só pode significar que estamos oficialmente entrando nas festividades de fim de ano e, claro, nos preparando para tudo o que 2024 tem para oferecer. Mas em meio a compras natalinas e pendências financeiras empurradas para debaixo do tapete, pode ser difícil comemorar sem ter a conta em saldo positivo, não é mesmo? Nesta reta final, te te ajudamos a reformular suas finanças para começar o ano no azul.

“As metas são propulsoras e norteadoras. Afinal, organização financeira é o meio para você realizar tudo aquilo que deseja – casar, ter filhos, viajar, adquirir a casa própria, trocar de carro, investir na sua carreira – quais são os seus porquês? Eles nos ajudam a manter a constância, disciplina e paciência nesse processo de reequilíbrio financeiro, e nos indicam a direção que precisamos ir. Não basta saber onde você está, seu cenário atual, também é preciso ter clareza de para onde se quer ir, o que você deseja realizar”, reflete Bruna dos Santos (@eibrunadossantos), educadora financeira, mentora financeira de mulheres e advogada.

Com as 10 dicas de fim de ano de Bruna dos Santos é possível dar um restart nas finanças pessoais durante o fim de ano, se preparando com antecedência para aproveitar 2024 com liberdade financeira.Veja só:

Encare seus números

Quando se trata de finanças, não podemos fechar os olhos ou criar narrativas dentro de nossa cabeça, pois, com o tempo, isso se torna um ciclo vicioso de irresponsabilidade financeira.

Além disso, planejamentos irreais, por sua vez, geram frustração. “O que os olhos não veem, o bolso sente, e sente muito”, brinca Bruna, ressaltando que não existe planejamento financeiro realista sem olhar para o seu ponto de partida.

“Quanto entra, quanto sai, quanto fica (ou falta) e para onde vai o seu dinheiro todos os meses? Ao responder essas perguntas e analisar seu histórico financeiro dos últimos 2 ou 3 meses você consegue conhecer seu comportamento de consumo e terá um panorama geral do seu cenário atual”, acrescenta a mentora financeira.

Continua após a publicidade

A educadora ainda destaca que existem três perguntas-chave para começar a realizar a análise ideal das finanças no fim de ano (ou, inclusive, semestralmente):

Gasta mais ou menos do que ganha?

Tem dívidas? Elas estão em dia ou em atraso?

Tem reserva financeira? Investimentos?

Assim, a partir de suas respostas pessoais e honestas, será possível marcar uma rota para seus próximos passos do planejamento financeiro, definindo um plano de ação.

“Sempre tenha em mente que foram suas ações que te trouxeram até aqui, logo, para colher resultados diferentes, é preciso agir de maneira diferente. A autorresponsabilidade é a base do sucesso financeiro”, reflete.

Lembre-se da sua realidade financeira

Um erro clássico na reformulação das finanças é enxergar os erros, mas fechar os olhos para seu estilo de vida e, consequentemente, a realidade que você vive.

“Ao fazer um planejamento as pessoas tendem a considerar apenas as despesas fixas e básicas como moradia, saúde, transporte e a ignorar despesas com lazer, estudo, pequenos gastos do dia a dia e as despesas sazonais – como IPVA, IPTU, matrícula escolar, anuidade de conselho de classe. O resultado? Na planilha ia sobrar muito, no banco a conta não fechou”, relata.

Continua após a publicidade

Por isso, uma das dicas de ouro para se preparar para o Ano Novo vai além de pular ondas e fazer desejos ao sabor de uvas, se tratando sobre adequar seu estilo de vida a sua renda para a manutenção de um orçamento equilibrado.

Saúde financeira acima de tudo

Quem já prometeu ajuda financeira para familiares ou entes queridos porque “família vai acima de tudo?” Muitas vezes, estes empréstimos acabam nos levando a ter que fazer alguns recortes nas nossas finanças, afinal ,não estávamos preparados para carregar mais uma responsabilidade – especialmente uma que não nos corresponde.

Bruna reforça que o amor não paga os boletos, sendo necessário que nos mantenhamos firmes e não emprestemos nome, CPF ou assumamos compromissos financeiros que possam colocar no vermelho por terceiros.

“Para poder transbordar na vida de outras pessoas você precisa se abastecer primeiro. Lembre-se sempre da orientação básica dada no avião: ‘Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca ajustando o elástico em volta da cabeça e só depois auxilie os outros, caso necessário’. Não é egoísmo se colocar em primeiro lugar, é autorresponsabilidade”, conta.

Afinal, de que adianta ajudar as pessoas se isso te fará precisar de ajuda?

Continua após a publicidade

Solucionando as dividas

Quantas vezes você começou o novo ciclo sem ter se responsabilizado pelas dívidas do último ano? Dívidas acontecem e, infelizmente, são bastante recorrentes no reconhecimento financeiro.

“Dívidas são a consequência e não a causa de um problema, então, antes de começar a executar uma estratégia de quitação de dívidas, é fundamental entender o que te levou até esse lugar”, coloca.

Com análise em mãos, você pode começar a entender como não contrair novas dívidas em 2024 – além de fechar as de 2023 – e, também, reequilibrar o dinheiro disponível.

“Depois, construir uma reserva de emergência. Sim, antes de quitar dívidas, aquelas, é claro, que podem esperar mais um pouco, diferente de uma conta de energia elétrica, por exemplo, é elementar montar uma pequena reserva para que você ganhe um fôlego financeiro e não volte a se endividar no meio do processo de quitação de dívidas em decorrência de um imprevisto”, recomenda a educadora.

Então, em resumo, com todos os números em mãos, negocie primeiro aquelas dívidas que são impossíveis de postergar. Em seguida, tente criar uma estratégia para se recuperar um pouco financeiramente e só então negocie as demais. É preciso ter um fôlego, ou o pagamento das dívidas atuais gerará novas.

Continua após a publicidade

Invista em autoconhecimento

“Eu costumo dizer que o conhecimento e o autoconhecimento são as chaves das melhores decisões financeiras, quanto mais conhecimento você tem e quanto mais você se conhece melhores decisões financeiras você será capaz de tomar para a sua vida. Você, sua vida, contexto e realidade financeira são únicas, seu orçamento também”, aponta.

Por isso, não hesite em aproveitar o mês de dezembro como um momento de introspecção e reflexão, não apenas do ramo amoroso e das perspectivas profissionais, mas de como você age a partir da presença de dinheiro.

“Nossa relação com o dinheiro é baseada em emoções, comportamento, sentimentos, crenças, vai muito além dos números, por isso olhar para dentro é fundamental nesse processo processo de construção de uma melhor relação com o dinheiro”, explica.

Atenção aos pilares financeiros

A advogada e mentora financeira destaca três pilares imprescindíveis para dar o restart nas finanças de 2024:

Gastar menos e melhor: “Gastar menos e melhor significa fazer um melhor uso do seu dinheiro, fazer com que sua receita atenda às finalidades que o dinheiro tem na sua vida, do presente e do futuro. Não é sobre não gastar, mas sobre gastar bem , com aquilo que faz sentido para você e que está alinhado com a vida que você quer viver”, coloca;

Fazer mais dinheiro: Neste novo ciclo, busque aumentar sua renda, além de, claro, diversificar suas fontes de receita para não depender apenas de uma e assim ter condições de acelerar a realização dos resultados que você almeja. “Se entrar mais e você gastar bem, a folga do seu orçamento será cada vez maior”, pontua Bruna;

Investir com inteligência;

Mas esses pilares não constroem uma saúde financeira quando empregados de forma unitária, sendo necessário encontrar um equilíbrio entre o trio de ouro.

Continua após a publicidade

Finalize os preparos

A mentora financeira de mulheres não deixou de apresentar mais quatro dicas para começar 2024 com a conta bancária em azul e, quem sabe, nunca mais ver as pendências em vermelho nas planilhas de fim de ano.

Fale sobre dinheiro com quem divide a vida com você, só assim vocês poderão alinhar expectativas financeiras, metas e, claro, se apoiar nos momentos mais difíceis; “Comece a construir sua reserva de emergência hoje, com quanto você puder. Imprevistos acontecem!”, recomenda; Não use o cartão de crédito ou o cheque especial como extensão da sua renda; “Planeje sua aposentadoria para não depender de ninguém na velhice”, adianta para quem já está preocupado com os planos de aposentadoria e cuidados financeiros na terceira idade.

Agora sim, estamos preparadas para receber o mês de Dezembro – e o Ano Novo, claro – de braços abertos e as carteiras devidamente alinhadas.