12 rituais de casamento para tornar a data inesquecível

Antes do “sim”, uma série de planejamentos, decisões e detalhes são vistos e revistos. Cada etapa é importante, mas é o dia do casamento que mais emociona e dá motivos para comemorar. Nada melhor, então, do que cultivar a conexão entre os noivos nessa data, principalmente se isso vier através de rituais ‒ que podem ou não ser religiosos.

As cerimônias simbólicas dão um toque especial na celebração, além de torná-la mais “a cara do casal”. Isso graças às milhares de possibilidades que os envolvidos têm. “Cada religião tem sua simbologia e rituais, como a quebra do copo para os judeus e a hóstia para os católicos”, explica a cerimonialista Vanessa Aune. A missão dos noivos é escolher algo importante para eles. “Considere o que traz emoção e significado, porque cada pessoa tem suas crenças.”

Benção das alianças com a água do mar

“Na praia, a benção das alianças com a água do mar é uma prática comum”, diz Dani Dizziole, cerimonialista da Madá Eventos. Essa é uma maneira de purificar e energizar o item, livrando o casal da negatividade para atrair coisas boas.

Lavar pés dos pais

Para homenagear e honrar seus pais, os noivos lavam os pés daqueles que os criaram. O ritual está associado à religião cristã, porque foi descrito na Bíblia em algumas passagens como símbolo de respeito e humildade.

Não ver por uma semana

Outra cerimônia comum é a promessa dos noivos não se verem dentro de 7 dias antes do casamento, de acordo com Dani. A ideia é tornar aquele momento ainda mais especial através do exercício da saudade.

Cápsula do tempo

Amigos próximos, familiares e os próprios noivos podem escrever pequenos textos em um papel sobre o casal, dobrar e colocar em um recipiente com capacidade de guardar o material tranquilamente. Depois de determinado tempo, definido previamente pelos responsáveis, aquilo será aberto para que eles possam comemorar.

Usar algo da família

Simples e fácil, um ritual indicado por Vanessa é usar algum pertence que foi passado de geração em geração. Pode ser um vestido, uma joia ou qualquer coisa que componha o visual do casal. “Isso traz um significado maior para a cerimônia de casamento.”

Dança dos noivos

A cerimonialista também fala sobre a dança do casamento, que pode ser desde algo mais discreto, como uma valsa, até algo mais despojado, como uma música contemporânea.

Fotos antes do casamento

“As fotos e filmes pré wedding eternizam aquela ansiedade e alegria. Além disso, é um momento para os noivos criarem uma ligação maior com os fornecedores de foto e filme, o que traz mais leveza durante a cerimônia e facilita a produção audiovisual”, diz ela.

Troca de presentes

A troca de presentes antes do casamento junto a uma carta escrita à mão fazem total diferença, pois tranquiliza e deixa o casal mais feliz. “Pode ser um objeto pessoal especial ou um presente personalizado que simbolize seu amor”, termina Vanessa.

Tela com tinta

Aos casais artistas, pintar uma tela é uma possibilidade. A ideia é pensar um no outro e colorir em conjunto, deixando a criatividade fluir, sem se preocupar se o resultado vai ficar bonito ou não.

Caixa de vinho

A característica do vinho de ser resistente e ficar melhor conforme o tempo passa é emprestada aos casais a partir desse ritual. Os celebrantes e as pessoas próximas escrevem coisas e colocam dentro de uma caixa junto a um vinho de boa qualidade, depois ela é lacrada. Também há a versão em que os noivos misturam vinho branco com vinho tinto, depois bebem esse “terceiro” líquido. Em algumas cerimônias judaicas, o marido enrola a taça em um lenço e pisa nela.

Ritual da árvore

Cuidado, na medida certa, é necessário para que as plantas cresçam tranquilamente. No amor também funciona assim, por isso a ideia de plantar algo no dia, que também representa prosperidade e fertilidade.

Areia

Se você tem o sonho de casar na praia, pode aproveitar de um material que lá tem em abundância: a areia. Basta misturar algumas de cores diferentes em um único recipiente de vidro que o ritual estará feito. Como os pequenos grãos de areia se misturam e se complementam, simbolizam o amor eterno.