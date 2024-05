Como criar uma mesa posta perfeita para o Dia das Mães

O Dia das Mães é uma data para celebrarmos o amor, a dedicação e a força das mulheres que nos deram a vida. E que melhor maneira de fazer isso do que com um almoço especial em família, regado a boa comida, conversas agradáveis e, claro, uma mesa posta impecável?

Para te ajudar a criar um ambiente acolhedor e inesquecível para este dia tão importante, preparamos um guia completo com dicas valiosas para montar uma mesa posta caprichada:

1. Defina o tema e a paleta de cores:

Comece escolhendo um tema que reflita a personalidade da sua mãe. Você pode optar por algo clássico e elegante, romântico e floral, ou até mesmo algo mais personalizado, com base em seus hobbies ou interesses.

Uma vez definido o tema, escolha uma paleta de cores harmônica e que combine com a decoração do ambiente. Cores neutras como branco, bege e cinza são sempre certeiras, enquanto tons mais vibrantes como rosa, amarelo e azul podem trazer um toque de alegria e energia à mesa.

Segundo Mislene Lima, CCO da Multi Chef, empresa de utensílios, a escolha de cores e acessórios para a mesa pode ajudar na homenagem: “É possível escolher com atenção as cores, louças e talheres, e aproveitar para unir utensílios modernos e peças de família, como toalhas que eram das avós ou bisavós”, sugere.

2. Toalha de mesa e sousplat:

A toalha de mesa é a base da sua decoração e deve ser escolhida em um tecido de qualidade que combine com o tema da sua mesa. Linho, algodão e renda são ótimas opções para um almoço especial.

O sousplat protege a toalha de mesa e adiciona um toque de charme à decoração. Você pode usar sousplats de tecido, madeira, bambu ou até mesmo crochê.

3. Louça e talheres:

A louça deve ser compatível com o tema e a paleta de cores da sua mesa. Você pode usar louças lisas para um visual mais minimalista, ou estampadas para um toque mais alegre.

Os talheres devem ser de metal de boa qualidade e dispostos na ordem correta de uso, começando do lado de fora e trabalhando para dentro.

4. Guardanapos e porta-guardanapos:

Os guardanapos podem ser de tecido ou papel, e devem combinar com a paleta de cores da sua mesa. Você pode dobrá-los de forma criativa para dar um toque especial à decoração.

Já os porta-guardanapos são opcionais, mas podem adicionar um toque de charme à sua mesa. Você pode usar modelos de metal, tecido, madeira ou até mesmo anéis de guardanapo, que trazem sofisticação e mais personalização à mesa.

5. Flores e decoração:

As flores são um elemento essencial para uma mesa posta encantadora. Escolha flores que combinem com o tema da sua mesa e com a personalidade da sua mãe. Você pode colocá-las em vasos, arranjos ou até mesmo em pequenas xícaras de chá.

A executiva da Multi Chef também indica o uso de centros de mesa, como arranjos florais, para dar um toque a mais no ambiente, assim como detalhes pessoais, como cartões com mensagens às mamães presentes.

“É uma data bonita e sensível, que merece ser aproveitada sempre que possível. E preparar a mesa com cuidado ajuda a demonstrar todo esse amor que o Dia das Mães precisa ter”, aconselha Mislene.

Na decoração, vale usar a criatividade para decorar a mesa com outros elementos, como velas, cartões personalizados, pequenos objetos decorativos ou fotos da família.

6. Iluminação

A iluminação é fundamental para criar um ambiente aconchegante e convidativo. Use velas, abajures ou lâmpadas de filamento para criar uma luz suave e agradável.

7. O que não pode faltar ao montar a mesa do Dia das Mães:

Mislene Lima, CCO da Multi Chef, dá algumas dicas do que é indispensável para a ocasião:

Cores suaves na escolha de toalhas e utensílios para ajudar a criar um ambiente tranquilo e acolhedor; Toalhas de mesa bonitas, podendo ser, inclusive, peças que costumam passar de geração em geração; Pratos combinando com a temática das cores; Arranjo floral no centro da mesa; Talheres elegantes e diferenciados; Detalhes pessoais, como cartões com mensagens à sua mãe.

8. Personalize com amor

O mais importante, é claro, é personalizar a sua mesa posta com amor e carinho. Pense na sua mãe e no que ela gosta, e capriche nos detalhes para criar um ambiente único e especial para ela se sentir amada e apreciada neste dia tão importante.

Com um pouco de planejamento e criatividade, você pode criar uma mesa posta encantadora para o almoço de Dia das Mães que ela nunca irá se esquecer.