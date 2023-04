Chef mexicana Elena Reygadas é eleita a melhor do mundo

Uma das figuras mais importantes da gastronomia atual, a chef mexicana Elena Reygadas acaba de receber o título de melhor chef mulher do mundo de 2023 pela renomada premiação The World’s 50 Best Restaurants.

Desde 2010 a chef comanda o restaurante Rosetta, localizado no bairro Roma, na Cidade do México. Em 2014, Elena Reygadas chegou a ser eleita a melhor chef mulher da América Latina. Desde então, ela se tornou uma das figuras mais importantes da gastronomia mexicana.

Biodiversidade mexicana

Além do talento na cozinha, seu trabalho ganhou reconhecimento por levantar a bandeira da biodiversidade mexicana e da produção sustentável. Durante o evento da premiação, Elena foi homenageada por sua dedicação à preservação da biodiversidade indígena, por defender as mulheres na gastronomia mexicana e ajudar a abrir caminho para as chefs do futuro.

Recentemente, Elena lançou recentemente um programa de bolsas de estudos voltado para mulheres no México com o objetivo de promover maior paridade de gênero nas cozinhas.

Com o objetivo de defender a igualdade de oportunidades e fortalecer a liderança das mulheres mexicanas no mundo gastronômico, a bolsa ‘Beca Elena Reygadas’ está disponível para estudantes do país que foram aceitas em uma escola de culinária.

Vindo de uma família numerosa, a chef mexicana aprendeu a cozinhar quando criança e depois passou a estudar Literatura Inglesa na Universidade Nacional Autônoma do México.

Nesse meio tempo, nunca deixou de cozinhar: Reygadas trabalhou em restaurantes durante seus estudos e continuou a cozinhar em casa; vários anos de prática dedicada a levaram a se tornar chef após terminar a universidade. Estudar em Nova York rendeu à chef quatro anos em Londres sob a tutela do chef italiano Giorgio Locatelli, antes de retornar à Cidade do México para abrir o Rosetta, hoje celebrado como um dos melhores da cidade.

Rosetta

Localizado no bairro de Roma, o restaurante foi inaugurado em 2010 com a proposta de um menu que renovasse os preparos tradicionais mexicanos. Com uma oferta que muda diariamente graças ao foco em ingredientes locais sazonais provenientes de pequenos produtores, a casa conquistou o 60º lugar na lista dos melhores restaurantes do mundo de 2022 (The World’s 50 Best Restaurants 2022) e o 37º na lista dos melhores da América Latina de 2022.

Entre suas especialidades estão massas feitas à mão, como a hoja santa tortelinni, mas destacam-se ainda pratos como pistachio pipián, romeritos taco e tamal de milho fresco servido com creme defumado quente – pratos que buscam elevar e celebrar os ingredientes indígenas.

O Rosetta conta ainda com uma padaria anexa, que fornece pão para muitos dos principais restaurantes da Cidade do México, e mais: Reygadas também administra o restaurante mexicano casual Lardo e o bistrô Café Nin, ambos na capital.

Seu primeiro livro de receitas foi publicado em 2019, com foco não apenas nas receitas e na filosofia por trás delas, mas também nos ingredientes mexicanos, em especial no ambiente e nas tradições que os moldam.

The World’s 50 Best Restaurants 2023

O título de melhor chef mulher é o primeiro de uma série de prêmios pré-anunciados antes da cerimônia oficial da The World’s 50 Best Restaurants 2023, que acontece em Valência no próximo mês de junho.