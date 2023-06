Dicas de decoração para fazer uma Festa Junina em casa

A Festa Junina é uma das épocas mais aguardadas do ano. Suas comidas e decoração típicas tornam o mês de junho ainda mais especial! Além das festas e quermesses, celebrar o São João em casa é uma boa ideia para se divertir com os amigos e familiares.

Para fazer uma arraial em casa, além de criatividade, é essencial ter organização. “Antes de iniciar os preparativos, faça uma lista detalhada de tudo o que você precisa para a festa. Isso ajudará a evitar compras desnecessárias e a organizar melhor o orçamento”, alerta Robson Mikio, Head de Marketing da empresa Combrasil.

O especialista aconselha considere o número de convidados, decoração, alimentos e bebidas típicas, e anotar tudo. Tendo isso em mente, confira algumas dicas para organizar uma Festa Junina deliciosa e inesquecível:

Bandeirinhas coloridas

As bandeirinhas são um elemento clássico das festas juninas. Pendure-as por toda a casa, em varandas, corredores e paredes. Além dos modelos clássicos, já vendidos prontos, é possível usar a criatividade neste momento e criar bandeirinhas personalizadas.

Use tecidos coloridos, como chita, para criar as bandeirinhas e deixar o ambiente mais alegre e festivo. Outra ideia é inserir desenhos e estampas diferentes em cada uma delas, para isso, basta utilizar a técnica da colagem.

Balões e lanternas

Encha o ambiente com balões coloridos e lanternas de papel. Eles trazem um ar festivo e ajudam a criar uma atmosfera animada. Escolha cores vibrantes, como vermelho, amarelo, verde e laranja, para manter a temática junina.

Continua após a publicidade

Mesa temática

Decore a mesa principal com uma toalha xadrez ou de chita. Use pratos, copos e talheres de plástico coloridos para criar contraste. Adicione elementos típicos, como pequenos chapéus de palha, vasos de flores do campo e bandeirinhas decorativas. Veja aqui algumas inspirações para decorar os detalhes da mesa posta na Festa Junina.

E é claro que não podem faltar as comidinhas típicas. “Para economizar, busque por receitas que utilizem ingredientes mais acessíveis e sazonais. Aproveite os produtos da época, como canjica, pipoca, amendoim, sopa de ervilha, fubá, cuscuz e farofa. Faça uma pesquisa prévia em busca de promoções e descontos nos supermercados locais”, revela o Head de Marketing da marca de alimentos. Aqui, você confere um cardápio variado de receitas típicas dessa época do ano.

Arranjos de flores

Flores do campo são uma ótima pedida decorar a casa nessa época do ano. Coloque-os em vasos coloridos ou até mesmo em garrafas de vidro recicladas. Flores como girassóis, margaridas e astromélias são ótimas opções para trazer o clima campestre e alegre da festa junina.

Já para uma ideia mais elaborada, você pode optar por decorar as próprias flores com retalhos coloridos ou até fazer arranjos artesanais com fuxicos.

Itens temáticos

Utilize elementos relacionados à festa junina, como chapéus de palha, balões de São João, fogueiras de papel, bandeirolas, fitas coloridas e o que mais a criatividade permitir. Esses itens podem ser espalhados pela casa e adicionados aos arranjos de decoração para criar uma ambientação autêntica.

Lembre-se de adaptar as dicas de decoração ao espaço disponível em sua casa e deixar a criatividade fluir para tornar a Festa Junina ainda mais divertida e temática.