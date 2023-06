Life in the Dreamhouse: casa dos sonhos da Barbie chega a São Paulo

2023 está sendo o ano da Barbie! Desde novas coleções de bonecas até o seu novo filme dirigido por Greta Gerwig, o ícone da moda e mais novo símbolo de representatividade, a bonequinha mais amada tem inspirado gerações por mais de sessenta anos. E agora, ela se prepara para abrir as portas da sua Life in the Dreamhouse no JK Iguatemi, do dia 13 de julho a 10 de setembro de 2023.

Os visitantes poderão vivenciar a tendência do Barbiecore, sendo uma experiência totalmente imersiva no mundo rosado da boneca, interativa e, sem dúvidas, instagramável.

Na casa da Barbie, os fãs terão a oportunidade de explorar a icônica mansão rosa da Barbie, com quartos incríveis e decoração elegante. Você pode conhecer desde o glamouroso armário cheio de looks da moda à cozinha dos sonhos, cada canto da Dreamhouse mostrará a essência da boneca mundialmente reconhecida, além de ser uma homenagem aos brinquedos dos anos 2000 com que todos nós apaixonamos e introduzir um pouco desse mundo de glamour às novas gerações.

A casa é uma homenagem pura aos brinquedos da Mattel, parecendo saída direto da caixinha de papelão para que brinquemos! O projeto chega na América Latina, no JK Iguatemi, e seguirá para o Iguatemi Campinas (SP) e, finalmente, será realizado no Shopping Praia de Belas (SC), ao longo do ano.

Barbie Dreamhouse Experience

Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, Piso 3

Data de lançamento: 13 de julho a 10 de setembro de 2023

Pré-venda: 19 a 25 de junho de 2023, na plataforma Sympla

Data de início das vendas: 26 de junho de 2023

Valores dos ingressos: de R$ 25 a R$ 70 (crianças de até 12 meses não pagam)