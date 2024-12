Deixar a casa bagunçada afeta a saúde mental? Especialistas respondem

A relação entre a organização do lar e a saúde mental é objeto de estudos há muito tempo. Isso porque a casa reflete a manifestação do nosso estado afetivo, emocional e cognitivo ao mesmo tempo em que também o influencia.

“A gente fica desorganizado quando a nossa casa está bagunçada e a gente desorganiza quando não estamos bem”, reflete Alexandre Valverde, psiquiatra pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). “O que significa que, quando a gente está cuidando de si, bem animado e bem energizado, ela vai apresentar um reflexo disso. E quando a gente está com algum problema, vai ficar mais descuidada.”

Como a bagunça influencia as emoções?

Acontece que a bagunça constante pode provocar sensação de estresse, já que o cérebro precisa trabalhar mais para processar informações visuais em um espaço caótico. Isso também pode interferir na capacidade de relaxar ou encontrar foco, resultando em ansiedade e cansaço mental.

Segundo o especialista, isso acontece porque também precisamos de mais tempo para buscar o que estamos procurando, o que traz uma sensação de desgaste: “O ideal é eleger um lugar específico para cada objeto. Senão, a gente tem a impressão de gastar mais energia na hora de buscar algo.”

Além disso, um ambiente desorganizado frequentemente é associado a sentimentos de culpa e vergonha. A falta de controle sobre o espaço pessoal pode também reforçar a sensação de descontrole sobre outras áreas da vida, como trabalho e relacionamentos. A organização, por outro lado, promove uma sensação de domínio e estabilidade.

Continua após a publicidade

Produtividade e organização

A conexão entre o lado físico e a saúde emocional também se manifesta em nossa produtividade. Trabalhar ou estudar em meio a desordem dificulta a concentração e amplia o tempo necessário para realizar tarefas simples, aumentando a frustração. Quando o local é funcional e limpo, há maior eficiência e disposição para cumprir metas, fortalecendo a sensação de realização.

Organização é um ato de autocuidado

Para Valverde, a organização pode ser vista como um ato de autocuidado. Dedicar tempo para arrumar a casa não é apenas uma tarefa prática, mas também um momento de conexão consigo mesmo. Ao criar um espaço acolhedor, a mente se beneficia de um ambiente que inspira calma, criatividade e bem-estar, impactando positivamente a qualidade de vida.

“Ser organizado é mais fácil do que ser desorganizado. Podemos ter uma área de trabalho que vai ficar um pouquinho bagunçada no momento que você está ali. Mas, quando acabou de trabalhar, é ideal tentar colocar tudo em ordem. Não se deixe desencorajar pelo acúmulo daquela tarefa porque ela pode se somar a outras”, afirma o psiquiatra.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Publicidade