Calendário de Festas Italianas em São Paulo em 2024

Foi dada a largada para o calendário de festas italianas em São Paulo de 2024! Com muita música, alegria, dança e, principalmente, boa gastronomia, a capital paulista está recheada de festas típicas no segundo semestre do ano.

Então já pode ir se preparando para devorar a famosa fogazza da Festa de Nossa Senhora Achiropita e para as apresentações animadas da Festa de São Vito! A seguir, você confere a programação completa das festas italianas na cidade.

FESTAS ITALIANAS EM SÃO PAULO

Festa de Nossa Senhora de Casaluce

Comemora a padroeira Nossa Senhora de Casaluce e os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Comidas típicas, música ao vivo, shows, danças folclóricas e procissões religiosas.

Quando: De 27 de abril a 26 de maio | Sábados, das 18h às 24h; domingos, das 18h às 23h

Local: Rua Caetano Pinto, 618 – Brás

Mais informações: @nsasracasaluce

Festa de São Vito

Uma das festas italianas mais tradicionais de São Paulo, com comidas típicas, música ao vivo, shows e apresentações folclóricas. A festa homenageia São Vito, padroeiro dos sicilianos.

Quando: De 01 de junho a 14 de julho | Sábados e domingos a partir das 19h

Local: Rua Fernandes Silva, 96 – Brás/SP

Mais informações: @festadesaovito

Continua após a publicidade

Festa de Nossa Senhora Achiropita

Realizada anualmente no bairro do Bixiga em São Paulo, o evento grandioso celebra a fé, a cultura italiana e a união da comunidade. A festa representa a devoção à padroeira do Bixiga e a preservação das raízes italianas que tanto marcam a região. O evento acontece durante todo o mês de agosto, com uma programação repleta de atrações.

Quando: 03/08 a 01/09 | Sábados, das 18h às 24h; domingos, das 17h30 às 22h30

Local: Rua Dr Luis Barreto, Rua São Vicente e Rua 13 de Maio (Bixiga – Centro)

Mais informações: @festadaachiropitaoficial

Festa de San Gennaro

Homenageia São Januário, padroeiro de Nápoles. Comidas típicas, música ao vivo, shows, apresentações folclóricas e procissões religiosas.

Quando: De 07 de setembro a 06 de outubro 2024 | Sábados, das 17h às 23h; domingos, das 17h às 22h

Local: Rua Lins e Rua San Gennaro – Mooca/SP

Mais informações: @festasangennaro

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.