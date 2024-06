Mariah Carey em São Paulo: começa a pré-venda de ingressos para o show

A pré-venda de ingressos para o show de Mariah Carey no Allianz Parque, em São Paulo, foi aberta nesta terça-feira (04), às 10h00, no site da Eventim, e estará disponível para clientes com cartões Santander até as 09h59 de quinta-feira (06), com 10% de desconto e parcelamento em até 3 vezes sem juros.

Os valores na pré-venda são de R$ 306 (cadeira superior), R$351 (pista), R$441 (cadeira inferior) e R$ 711 (pista premium). Já a venda para o público geral começa ao meio-dia de quinta-feira, no site Eventim, e a partir das 13h00 na bilheteria oficial, com ingressos custando entre R$ 170 (meia-entrada, cadeira superior) e R$790,00 (inteira, pista premium).

A cantora, que estará no palco Sunset do Rock in Rio 2024, em 22 de setembro – anunciou o show na capital paulista no último dia 28. “São Paulo, você está pronta?! Próxima parada: 20 de setembro, no Allianz Parque”, postou o perfil de Mariah nas redes sociais.

A última vez em que ela esteve no Brasil foi em 2010, cantando na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Agora, antigos e novos fãs poderão soltar a voz com sucessos como “Hero”, “Fantasy” e “Heartbreaker”.

O horário do show “será informado próximo da data nas redes sociais da produtora e pelo e-mail cadastrado“, afirma a produtora 30e, mas os portões do estádio serão abertos às 17h00.

Serviço

Mariah Carey Tour 2024

Quando: 20/09/2024, em horário a ser divulgado

Onde: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo/SP

Abertura dos Portões: 17h

Ingressos:

– Cadeira Superior: R0,00 (meia) | R6,00 (Cliente Santander 10%) | R0,00 (inteira)

– Pista R5,00 (meia) | R1,00 (Cliente Santander 10%) | R0,00 (inteira)

– Cadeira Inferior: R5,00 (meia) | R1,00 (Cliente Santander 10%) | R0,00 (inteira)

– Pista Premium R5,00 (meia) | R1,00 (Cliente Santander 10%) | R0,00 (inteira)

