11 festas juninas que você precisa conferir em São Paulo

Quem não ama uma festa junina? Além de celebrarem a identidade do país ao resgatar inúmeras tradições folclóricas, as festas marcam um período de alegria regado por comidas típicas deliciosas e brincadeiras que nos tiram do estresse da rotina.

Por isso, separamos 12 festas juninas em São Paulo para todos os gostos: tem quermesses tradicionais, festas com cardápio vegano e eventos com shows ao vivo. Confira:

Festa Junina Paróquia Vila Madalena

A Vila Madalena já é conhecida por sua animada vida noturna, e durante o mês de junho, o bairro se transforma em um ponto de encontro para os amantes das festas juninas. As ruas ficam decoradas, há barracas com comidas típicas e diversas quadrilhas se apresentando. E claro, a tradicional festa organizada na paróquia Vila Madalena é o maior destaque da região, reunindo milhares de pessoas a cada fim de semana.

Endereço: R. Girassol, 795 – Vila Madalena

Data: 03, 04, 08, 09, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de junho

Horário: 18h às 22h

Preço: Grátis

Festa Junina do Clube Esperia

O Clube Esperia, localizado na zona norte de São Paulo, realiza uma festa junina conhecida pela sua estrutura e organização impecáveis. Há atrações para todas as idades, como parque de diversões, shows musicais e brincadeiras tradicionais. Além disso, a festa conta com uma grande variedade de barraquinhas de comidas típicas, que atendem aos mais diversos paladares.

Endereço: Av. Santos Dumont, 1313 – Santana

Data: 01 e 02 de julho

Horário: sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 22h

Preço: Grátis (associados) e R$ 25,00 (público geral)

Festa Junina no Memorial da América Latina 2023

Com diversas atrações, como apresentações de quadrilhas juninas, grupos folclóricos, shows de música ao vivo e barracas com comidas típicas, a festa junina no Memorial da América Latina é parada obrigatória para os entusiastas de plantão.

Aliás, quem curte uma experiência imersiva tem motivos de sobra para aproveitar o evento, já que o local costuma investir em atividades tradicionais como pescaria, correio elegante e jogo de argolas. Na última edição, a festa ainda contou com uma enorme fogueira (o que tornou a ocasião ainda mais especial).

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Data: 17 e 18 de junho

Horário: 11h às 21h

Preço: Grátis

Festa Junina do Parque da Água Branca 2023

O Parque da Água Branca é conhecido por sediar uma das festas juninas mais tradicionais e autênticas da cidade. Com direito a touro mecânico, brinquedos infláveis e shows à moda de viola, essa é uma opção para quem deseja uma experiência vibrante e nostálgica.

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 455 – Água Branca

Data: 30/6, 1/7, 7/7, 8/7 e 9/7

Horário: 9h às 19h

Preço: Grátis

Festa Junina do Centro de Tradições Nordestinas 2023

E claro que o Centro de Tradições Nordestinas não poderia ficar de fora! Com apresentações de Alceu Valença, Falamansa, Zé Neto & Cristiano e muito mais, a festa é um prato cheio para os fãs de sertanejo e música ao vivo.

Endereço: Rua Jacofer, 615 – Bairro do Limão

Data: 2/6 (Xand Avião e Nattan), 7/6 (Nadson e Washington Brasileiro), 16/6 (Zé Neto & Cristiano) e 28/7 (Alceu Valença e Falamansa)

Horário: a partir das 20h

Preço: a partir de R$ 90,00

Festa Junina VegNice 2023

Essa festa junina adaptada apresenta uma variedade de opções de alimentos veganos, livres de produtos de origem animal, sem abrir mão dos sabores típicos desta época festiva. E para além da alimentação, a festa também oferece diversas atividades típicas, como danças folclóricas, brincadeiras, música ao vivo e até mesmo concursos de trajes caipiras veganos!

Endereço: Rua Taguá, 304 – Liberdade

Data: 4/6, 11/6, 18/6 e 25/6

Horário: 12h às 20h

Preço: Grátis

Festa Junina da Paróquia Nossa Senhora da Conceição 2023

A quermesse de Nossa Senhora da Conceição na Praça Silvio Romero é uma das queridinhas de São Paulo (e não é para menos): anualmente, o evento entrega comidas típicas deliciosas, música ao vivo e um clima contagiante.

Endereço: Praça Silvio Romero – Tatuapé

Data: 27/5, 28/5, 3/6, 4/6, 10/6, 11/6, 17/6, 18/6, 24/6, 25/6, 1/7 e 2/7

Horário: 17h às 23h

Preço: Não divulgado

Festa Junina da Portuguesa

Realizada pela Associação Portuguesa de Desportos, essa festa junina é uma das mais tradicionais e prestigiadas de São Paulo. Além de oferecer uma enorme variedade de comidas típicas, como canjica, caldo verde e pastel de bacalhau, o evento traz atrações musicais empolgantes e danças folclóricas. Essa é definitivamente uma excelente opção para vivenciar a cultura portuguesa e brasileira durante as festividades juninas.

Contudo, até o momento, a organização do evento ainda não divulgou as datas e preços para a edição de 2023 (que já está confirmada).

Endereço: R. Comendador Nestor Pereira, 33 – Canindé

Outras opções

Festa Junina da Igreja Nossa Senhora da Consolação 2023

Endereço: Rua da Consolação, 585 – Centro

Data: 17/6, 18/6, 24/6 e 25/6

Horário: 17h às 22h

Preço: Não divulgado

Quermesse da Igreja do Calvário 2023

Endereço: Paróquia São Paulo da Cruz (Rua Cardeal Arcoverde, 950)

Data: 27/5, 28/5, 3/6, 4/6, 10/6, 11/6, 17/6, 18/6, 24/6, 25/6, 1/7 e 2/7

Horário: 17h30 às 23h30 (sábado) e 17h30 às 22h30 (domingo)

Preço: R$25,00

Arraiá do Divino 2023

Endereço: Rua Frei Caneca, 1047 – Bela Vista

Data: 3/6, 4/6, 9/6, 10/6/ 11/6, 17/6 e 18/6

Horário: 17h (no dia 11/6: 14h)

Preço: Grátis

Vale lembrar que outras festas juninas famosas — como a da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, a tradicional festa junina do Bexiga e o Arraiá do Paineiras — ainda não tiveram informações divulgadas.