Cabelo maluco: um compilado com as melhores ideias

A tendência do cabelo maluco vem ganhando cada vez mais espaço e, com o Dia das Crianças se aproximando, diversas mamães e papais focam na difícil missão de encontrar um penteado que possa destacar os seus filhos.

Febre no Brasil há alguns anos, as preparações para o Dia do Cabelo Maluco viralizaram nas redes sociais, com vídeos de famílias utilizando a criatividade para arrumar o cabelo dos filhos. A tradição é muito comum em escolas e creches, como forma de organizar um dia divertido para as crianças.

Aqui, vale destacar que os pequenos precisam estar confortáveis com o penteado. Logo, ele não pode apertar ou incomodar demais. Além disso, para mantê-lo no lugar, basta caprichar no gel, spray fixador, cola e nos grampinhos.

As ideias tendem a ser mais numerosas para o público feminino, uma vez que as garotas possuem mais cabelo e, por consequência, mais possibilidades de penteados. Porém, os meninos não ficam de fora e podem desfrutar de opções descoladas e divertidas. Confira a seleção:

Pista de carros

Um spray colorido e alguns carrinhos de brinquedo são o suficiente para montar esse visual alegre e criativo. Faça as divisórias e, caso queira dar um toque extra, é possível utilizar fitas para simular as linhas da pista, colocando-as ao redor do cabelo, e mini bandeirinhas de corrida.

Cabeça de macarrão

Uma opção prática para as crianças com fios longos é reaproveitar embalagens de alimentos e transformá-los em uma obra de arte, encaixando no cabelo e deixando as mechas de fora. Por fim, coloque palitinhos e a comida está pronta!

Cachorrinho

Para os amantes de animais de estimação, o cabelo maluco de cachorro é simples e fofo. Com uma tiara de orelhinhas, olho móvel, um pompom preto e uma língua feita em papel, o pet estará muito bem representado na escola.

Nas nuvens

O penteado de avião no céu, além de divertido, não exige muitos materiais. Algodão, cola e uma – ou várias – aeronaves são o suficiente para uma produção estilosa e cheia de personalidade!

Mundo dos doces

Faça dois coques altos, separando o cabelo em dois quadrantes. Em seguida, despeje os confetes e capriche na decoração! O uso de forminhas de empada, uma casquinha de sorvete e um pirulito – sem contar o spray e a cola bastão para fixar os utensílios – finalizam a produção.

Enrolados

A última sugestão é especialmente dedicada aos fãs dos filmes de princesas. Inspirado em Enrolados (2010), confeccione uma trança, intercale com fitas coloridas e fixe uma torre de papel no cabelo, que pode ser montada manualmente.

