Azeite brasileiro é eleito um dos melhores do mundo; saiba qual

O azeite Blend da Safra 2024, produzido pela Orfeu Azeites Especiais, conquistou 18 prêmios em concursos internacionais de azeite de oliva, consolidando sua posição entre os melhores do mundo.

Elaborado na Fazenda Rainha, na divisa entre Minas Gerais e Mogiana Paulista, a safra deste ano recebeu medalhas de ouro em concursos realizados na Turquia, Escandinávia, Arábia Saudita e EUA.

Um total de 18 títulos pelo mundo

Entre as conquistas desta safra, estão medalhas de ouro conquistadas nos concursos Anatolian Iooc (Turquia/Balikesir), SIOOC (Escandinávia), AAIOOC (RIYADH/Arábia Saudita), USIOOC (Miami/EUA), Olivinus (Argentina), Terra Olivo (Israel/Jerusalém) e o Best In Class na EIOOC (Genebra/Suíça).

Também recebeu medalhas de prata nos concursos Olio Nuovo Days (Paris/França), Athenas IOOC (Grécia/Atenas), China IOOC (China/Hangzhou), Kotinos (Grécia/Atenas), Olive Japan (Japão/Tóquio), London IOOC (Inglaterra/Londres) e JOOP Japão (Japão/Tóquio); e o bronze veio pelas premiações Soldoro/Aipo (Itália/Verona), Master Olive Oil (Itália/Monte Carlo) e Brazil IOOC (Brasil/São Paulo).

Já a safra do ano passado, a Orfeu conquistou a 16ª posição no EVOO World Ranking, premiação que classifica os melhores produtores mundiais. Entre as marcas brasileiras, foi a melhor colocação. O azeite Picual, da linha Varietais de Orfeu, também obteve resultados expressivos em concursos internacionais.

O segredo do sucesso

A especialista em azeites Suzan Fachin, da Orfeu Azeites Especiais, atribui o sucesso do produto ao processo de produção rigoroso, que envolve desde a colheita até o envase. “A qualidade do azeite de oliva depende de cada etapa do processo”, afirma.

Segundo a especialista, na fazenda onde os azeites da marca são produzidos, as azeitonas são colhidas no seu melhor ponto de maturação e imediatamente processadas, a partir de um sistema contínuo de duas fases, que favorece a extração dos atributos sensoriais, especialmente o frutado.

“Concentramos no Blend da Safra as variedades com maior potencial organoléptico na Safra 2024, alcançando um perfil sensorial complexo, rico em aromas e sabores”, detalha a especialista.

A Orfeu Azeites Especiais também é a primeira empresa brasileira a receber a certificação da Rainforest Alliance, que reconhece sua dedicação à biodiversidade, conservação de recursos naturais e bem-estar humano.

Características do Blend da Safra 2024

A premiada safra da Orfeu possui variedades como a Grappolo, Picual, Coratina e Frantoio. O plantio das oliveiras da empresa é realizado em um terroir com solo vulcânico e altitudes acima de 1.250 metros, situado entre Minas Gerais e Mogiana Paulista.

Considerado um terroir privilegiado, essas características garantem uma pontuação alta e significativa em análise sensorial.

Como escolher um bom azeite?

Considerado o segundo produto mais fraudado do mundo, um bom azeite precisa ter na fórmula apenas azeitonas, não pode passar por tratamento químico e deve ter acidez baixa, de até 0,8%, para ser considerado extravirgem.

“Nosso paladar não percebe variações de acidez, então não faz diferença no gosto. Em contrapartida, um azeite com mais de 2% de acidez é nocivo à saúde”, alerta Paola Tedeschi, formada em Química pela Universidade de São Paulo, com especialização em Análise Sensorial pela Universidade Estadual de Campinas, e membro do Conselho Deliberativo da Academia Brasileira de Gastronomia.

A especialista também recomenda o consumo em até 18 meses, já que, quanto mais jovem, melhor o produto. Confira as dicas completas nesta reportagem sobre azeites brasileiros. Na hora de comprar, confira algumas dicas práticas do que considerar no rótulo do azeite:

1. Denominação de Origem (DOP/DOC): Garante origem e qualidade;

2. Tipo de Azeite: Extra Virgem (AOEV), Virgem (AOV), Puro (AOP), Refinado (AOR) – extravirgens são os melhore azeites;

3. Acidez: Deve ser abaixo de 0,8% para azeites de oliva extra virgem (AOEV);

4. Safra: Indica ano de colheita – quanto mais jovem, melhor;

5. Variedade de azeitona: Informa sobre tipo de azeitona utilizada;

6. Região de origem: Indica localização geográfica;

7. Certificações: Rainforest Alliance, Organic, etc.

