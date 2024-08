A massagem de duas horas mais luxuosa (e inesquecível) da vida

Da pele para dentro, cada um sente as coisas de um jeito peculiar. Ainda assim, divido minha experiência com a massagem Jornada Sensorial a Quatro Mãos na confiança de que o deleite proposto pela massoterapeuta Fabricia Nogueira pode figurar entre as vivências que ficam para sempre na memória do seu corpo todo também.

Como funciona a massagem

Exclusividade do SPA Fasano | Itaim, a sessão tem duas horas de duração e é aplicada simultaneamente por duas terapeutas. Depois de um escalda-pés perfumado com rosas, gerânio e óleo de abacate, entre outros itens, uma esfoliação de corpo inteiro, revigorante na medida, te deixa pronta para a massagem lomi lomi — não sem antes uma ducha para limpar o corpo, claro.

De volta à maca, os movimentos lindamente cadenciados das quatro mãos relaxam qualquer tensão acumulada e ajudam a expandir o chakra cardíaco. Se as emoções represadas ali vierem para a superfície, acolha todas elas no banho de imersão com leite de rosas, pétalas da mesma flor mais gerânio.

Massagem facial para finalizar

Para finalizar, uma massagem facial com sérum de rosas coreano deixa a pele do rosto radiante. A equipe faz questão de elevar o patamar da hospitalidade com gentileza ímpar: ninguém apressa nenhuma etapa. Outros mimos, como um drinque rosado com um leve toque de gin, deixam a imersão profunda no bem-estar mais saborosa. fasano.com.br.

