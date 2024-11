5 lugares para tomar café da manhã bem cedinho em São Paulo

Tomar um bom café da manhã nem sempre é uma missão fácil em São Paulo. Agora, caso você queira encontrar um lugar bom que abra cedo, a situação pode ser ainda mais difícil. Mas, calma: é possível sim tomar o seu coado ou expresso logo no início da manhã, sem precisar fazer a refeição em cima do horário de trabalho. Confira as opções mais deliciosas na cidade:

Moinho da Lapa

Abrindo às 6h, a padaria Moinho da Lapa é um espaço amplo, com direito a brinquedoteca, e que traz uma grande variedade de produtos de panificação e confeitaria.

Moinho da Lapa Endereço: R. Aurélia, 458 – Vila Romana, São Paulo – SP, 05046-000

Telefone: (11) 3875-2327 e @moinhodalapapadaria

Horário de funcionamento: 6h às 22:00

Prime Coffee

Durante a semana o Prime Coffee abre às 7h. O café ficou famoso após ser eleito como o melhor croissant do Brasil, de acordo com os jurados do concurso promovido pela manteiga francesa Isigny Sainte-Mère. Além do folhado francês, o local oferece um cardápio variado, principalmente de café, com expresso, coado, macchiato, cappuccino, entre outros.

Prime Coffee Endereço: R. Vilela, 652 – Vila Zilda, São Paulo – SP, 03308-010

Horário de funcionamento: 7h às 21:00

Telefone: (11) 2941-9256 e @primecoffeeoficial

Café das Coisinhas

Com uma decoração minimalista e intimista, mas realmente com muitas coisinhas, o Café das Coisinhas abre as portas às 7h e pode ser também uma belíssima opção de home office. Com vários tipos de café, o estabelecimento ainda conta com uma lojinha, repleta de lembrancinhas e bugigangas que vão te dar aquele quentinho no coração.

Café das Coisinhas Endereço: R. Estado de Israel, 227 – Vila Clementino, São Paulo – SP, 04022-000

Telefone: (11) 2306-6000 e @cafedascoisinhas

Horário de funcionamento: 7h às 20h

Café com Quintal

Como o nome sugere, o Café com Quintal é um lugar muito aconchegante em uma casinha. Com essa proposta de ser um ambiente intimista, ele abre cedo, às 8h, trazendo também a possibilidade de servir como home office.

Café com Quintal Endereço: Rua Eça de Queiroz, 122 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04011-050

Telefone: (11) 98578-8356 e @cafecomquintal

Horário de funcionamento: 8h às 18h

Panni Padaria Artesanal

A Panni é uma padaria artesanal que oferece produtos frescos e de alta qualidade, entre eles pães, bolos, doces e salgados. Seu diferencial é a qualidade e o frescor dos ingredientes, feitos com produção artesanal e atendimento personalizado. Aberto a partir das 8h da manhã.

Panni Padaria Artesanal Endereço: Av. Braz Leme, 606 – Casa Verde, São Paulo – SP, 02511-000

Horário de funcionamento: 8h às 22h

Telefone: (11) 3856-9390 e @panni_padaria

