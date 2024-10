10 restaurantes com menu kids para o Dia das Crianças

Chegou o Dia das Crianças e nada melhor do que levar seus filhos, sobrinhos ou afilhados para comemorar comendo bem, não é mesmo? Mas onde encontrar refeições com a quantidade que se ajuste ao estômago dos pequenos e ao mesmo tempo seja visualmente atrativa para eles?

Para te ajudar, CLAUDIA separou 10 restaurantes com menu kids em São Paulo e no Rio de Janeiro que vão agradar à criançada. Confira:

Casa Porteña

Os pequenos não passam vontade na Casa Porteña: o combinado especial, que fica no cardápio até 26 de outubro, vem com um hambúrguer smash no pão brioche com queijo derretido, batata frita, milkshake de chocolate e um mini hambúrguer de brigadeiro trufado com morangos mais confeitos coloridos, por R$ 79, nas unidades Higienópolis, Mooca e Vila Olímpia, em São Paulo, e também em São Caetano, no ABC Paulista.

Casa Porteña

Onde: endereços no site

Quando: Segunda a sábado, das 12h00 às 22h00 | Domingo, das 12h00 às 20h00.

Informações: no site ou Instagram

Watanabe

Seus filhos gostam de comida japonesa? No Watanabe Restaurante, no Itaim Bibi, o Combinado Kids (R$78), servido especialmente para o Dia das Crianças, é uma refeição com quatro fatias de salmão maçaricado, dois niguiris de salmão, dois niguiris de salmão maçaricado, quatro hossomaki de salmão, um temaki de salmão e um suco.

Watanabe Restaurante

Onde: Rua Pedroso Alvarenga, 554, Itaim Bibi, São Paulo

Quando: Sábado, das 12h00 às 15h00 e 19h00 à 00h00

Informações: (11) 3167-6200 ou no Instagram

Mercearia do Conde

Um prato exclusivo para o público infantil foi criado na Mercearia do Conde: Nhoque de mandioquinha com polpetinhas de frango, servido em uma cestinha de parmesão (R$ 62). Quem pedir ainda ganha 4 brigadeirinhos de sobremesa. O ambiente lúdico e colorido, com fadas e trapezistas, sacolas de feira, quadros e relicários também promete encher os olhos da criançada.

Mercearia do Conde

Onde: Rua Joaquim Antunes, 217, Jardim Paulistano

Quando: Sábado das 12h00 às 16h00 e 19h00 às 23h00

Informações: (11) 3081-7204 ou no Instagram

Johnny Rockets

Três unidades da rede Johnny Rockets em São Paulo – nos shoppings Center Norte, West Plaza e Vila Olímpia – contam com pistas de boliche, em parceria com o Villa Bowling. Quem for até lá poderá pedir uma das quatro versões do Kids Menu (R$ 47,90) e ganhar um boneco do seriado infantil “Detetives do Prédio Azul”.

Johnny Rockets

Onde: Shopping Center Norte: Avenida Otto Baumgart, 500, Vila Guilherme | Shopping Vila Olímpia: Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia | Shopping West Plaza: Avenida Francisco Matarazzo, s/nº, Pompeia.

Informações: no site

DCK Burger

Quer começar o dia em uma hamburgueria e fugir do tradicional hambúrguer para a criançada? Das 9h às 12h aos finais de semana, é possível ir a uma das unidades do DCK Burger, na zona Leste de São Paulo, e pedir o Choco Camp (R$ 16), chocolate quente cremoso com marshmallows tostados por cima e opcional de borda de Nutella. Se não conseguir ir esse horário, até 23h45 do sábado dá para provar o restante do cardápio de lanches do local.

DCK Burger

Onde: Tatuapé: Rua Demétrio Ribeiro, 605 | Vila Prudente: Avenida Zelina, 1110.

Informações: (11) 2478-8948, (11) 2367-3442 ou no Instagram

Cantón

O restaurante Cantón tem opções da culinária Chifa (que combina as cozinhas chinesa e peruana) para as crianças em seus dois endereços em São Paulo: Crispy Burguer Bao (baozinho ao vapor, burger de frango ao panko, alface, maionese e batata frita, R$25), Chaufa Kids (arroz frito com vegetais, frango e ovo frito, R$42) e Yakisoba de Carne (macarrão ao wok com carne e molho de soja e toque de manteiga, R$45)

Cantón

Onde: Moema: Av. Juriti, 587 | Pompeia: Rua Padre Chico, 631.

Quando: Sábado das 12h00 às 17h00 e 19h00 às 23h00

Informações: (11) 5051-9755 / (11) 98000-3141, (11) 3872-8948/(11) 96263-1222 ou no Instagram

Pobre Juan

Os restaurantes da rede Pobre Juan pelo Brasil servirão um menu especial para celebrar o Dia das Crianças até 20 de outubro: o Box Juan (R$ 69), é um combo que inclui cheeseburger, batata frita e bebida (que pode ser água, suco ou refrigerante), e churros especial, com molhos e confeitos. Há ainda no cardápio kids (R$ 79) o Filé Maluquinho, Galetinho do Juan, Strogonoff de Carne e Tubinho Pomodori para os pequenos, todos acompanhados de bebida e sobremesa. O mascote de pelúcia Juanzito é vendido por mais R$19 ao pedido, ou R$49 separadamente.

Pobre Juan

Onde, quando e informações: no site

Café du Centre

O Café du Centre, em São Paulo e no Rio de Janeiro, aposta em sobremesas lúdicas à base de chocolate. É o caso do Croissant com Nutella, chocolate branco e kinder Bueno (R$ 36) e o Croissant com Nutella, paçoca cremosa e morangos (R$ 35), além da Taça Kinder (R$ 45, recheada de sorvete de chocolate, brigadeiro de ninho, Kinder Ovo, Kinder Chocolate, calda de chocolate e morango) e bebidas gourmets como o Chocotudo (R$ 29), feito com chocolate quente ou gelado, servido com chantilly, kinder ovo, chocolate branco e ao leite.

Café du Centre

Onde: São Paulo: Rua Francisco Marengo, 1064, Tatuapé | Rio de Janeiro: Rua Dias Ferreira, 647, Leblon

Quando: Sábado, das 09h00 às 20h00 (SP) e 09h00 às 18h00 (RJ)

Informações: no Instagram

Gero Rio

Um almoço especial será servido para as crianças apenas no almoço deste sábado (12) no restaurante Gero Rio, no Hotel Fasano Rio de Janeiro. Dá para pedir Gnochetti colorido na manteiga com fondue de parmesão (R$ 75) ou o frango empanado com batata frita (R$ 65) de prato principal e, para a sobremesa, um ursinho feito de marshmallow com caramelo e cookie de chocolate (R$ 42) é de encher os olhos. Para os adultos, o cardápio regular da casa também estará disponível normalmente.

Gero Rio

Onde: Hotel Fasano Rio de Janeiro (Avenida Vieira Souto, 80, Ipanema)

Quando: Sábado, das 12h às 16h00

Informações e reservas: (21) 3202-4000 ou no site

Gula Gula

Neste sábado e domingo (12 e 13) as 11 unidades do restaurante Gula Gula no Rio de Janeiro e em São Paulo vão dar um cookie recheado de sorvete de creme com calda de ganache de chocolate para quem pedir o prato kids. Entre as opções de principais infantis então o paillard de mignon com fettuccine (R$72) e escalopinhos de frango (R$45), de mignon (R$54) ou filé de peixe (R$49) servidos com arroz, feijão e fritas.

Gula Gula

Onde: endereços e informações no site

