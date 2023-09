5 podcasts para quem ama arquitetura e decoração

Você curte podcasts longos para ouvir na academia ou até mesmo é adepto aos curtinhos para passar o tempo enquanto lava a louça? Pois reunimos de programas com episódios rápidos e dicas práticas às conversas aprofundadas em temas urbanos e sociais que englobam a arquitetura e decoração.

Betoneira, Arquicast e Arquitetura Objetiva são alguns programas perfeitos para ficar por dentro desse universo diretamente com especialistas, e ainda se divertir!

Neles, são trazidos para discussão desde dicas práticas para quem está fazendo uma reforma até reflexões sobre urbanismo, além de muita inspiração. Escolha o seu favorito, ou todos, e salve na sua playlist.

5 podcasts sobre arquitetura e decoração

Betoneira

Os arquitetos André Scarpa e Marcelo Barbosa apresentam o Betoneira, um podcast que se propõe a falar de tudo um pouco para falar muito sobre arquitetura, pessoas e cidades, misturando os mais variados temas, assuntos, convidados, opiniões, teorias e até memes sob a ótica particular dos apresentadores.

Atualmente em seu episódio de número 76, o programa já abordou temas como: carnaval de rua, o lugar da mulher na cidade, a vivência das crianças em grandes centros urbanos e gastronomia periférica.

Arquicast

“Empreendedorismo, arquitetura e urbanismo”, esse foi o tema do mais recente episódio do Arquicast, de número 209. Considerado o podcast mais famoso do tema, ele é apresentado pela dupla de arquitetos e professores universitários Adilson Amaral e Raphael Rodrigues, ambos com experiências em projetos de arquitetura e urbanismo.

Arquitetura Objetiva

Como o próprio nome propõe, o Arquitetura Objetiva discute temas como minimalismo, neuroarquitetura, biomimética e brutalismo em episódios curtos, de 15 a 20 minutos, em média. O programa é comandado pela arquiteta Themis da Silva.

Archtrends

Inteligência artificial, sustentabilidade e boas entrevistas, com nomes como Marcelo Rosenbaum e Paola Lenti, o Archtrends reúne temas diversos sobre arquitetura, decoração e design. O projeto é idealizado pela Portobello.

Café com arquitetura

Que tal um papo mais técnico? Essa é a pegada o Café com Arquitetura, podcast comandado pelos arquitetos Caio Guedes e Guilherme Bissoli, do escritório Guedes & Bissoli.

Nele, a dupla dá dicas de revestimentos para cozinha, estrutura metálicas econômicas e até explica como economizar com móveis planejados. Ideal para quem está com a casa em obras!