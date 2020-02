Sanduíche de berinjela e queijo branco

Tempere as fatias de berinjela com sal e pimenta.

Besunte-as com 1 colher (sopa) do azeite, coloque-as na grelha elétrica ou de fogão e deixe dourar em fogo baixo até que fiquem macias.

Abra o pão e distribua sobre a superfície cortada a berinjela grelhada.

Por cima, coloque as fatias de tomate e as folhas de manjericão e tempere com sal e azeite.

Espalhe sobre o tomate o queijo de leite de cabra e feche o sanduíche.

Divida em dois, num corte longitudinal, e, se preferir, sirva num prato rodeado de folhas de alface.