12 restaurantes com promoções para o aniversário de SP

No próximo dia 25 de janeiro, a cidade de São Paulo comemora seus 465 anos. Para quem vai curtir o feriadão pela capital paulista, que tal se aventurar pela gastronomia?

Diversos bares e restaurantes prepararam promoções e cardápios especiais em homenagem à São Paulo. Tem cuscuz, virado à paulista, pizza, lanche com mortadela e até drinques. Confira abaixo x opções para se deliciar!

Rossopomodoro

A casa traz somente para o dia 25 de janeiro a “Serata della pizza fritta”: em que exclusivamente no happy hour e jantar, serão oferecidos além do menu tradicional da casa, dois sabores especiais de pizza frita a R$ 35 (unidade). Entre as opções estão a Napolitana (com molho de tomate, mozzarella de búfala La Bufalina) e a Paulista (ricota, queijo mozzarella e presunto).

Endereço: Rua Pedroso Alvarenga, 909 – Itaim

Bistrô Charlô

Para o aniversário de São Paulo no próximo dia 25 de janeiro, o chef restaurateur Charlô Whately traz como sugestão para a data o Cuscuz Paulista com molho de camarão, acompanhado de arroz ou salada (R$ 82). A elaboração será servida como opção, além do menu, tanto no almoço como no jantar.

Endereço: Rua Barão de Capanema, 454 – Jardins

1900 Pizzeria

A 1900 Pizzeria traz de volta do cardápio a pizza San Paolo com um dos ingredientes mais tradicionais da cidade: Mortadela. Criado para comemorar a data, o sabor volta ao cardápio devido aos pedidos dos clientes, e é feito com Mortadela Ceratti com limão siciliano, mozzarela e pistache (R$ 86,20). A novidade ficará no cardápio entre os dias 21 de janeiro ao dia 20 de fevereiro em todas as unidades da rede, localizadas nos bairros Vila Mariana, Moema, Jardins, Chácara Flora, Perdizes, Morumbi e Tatuapé.

Mr. Slice

A recém-inaugurada pizzaria Mr. Slice vai oferecer um sabor exclusivo no dia 25 de janeiro. Inspirada no tradicional prato virado à paulista, a criação Paulistinha leva molho de tomate italiano, calabresa curda, mozzarella artesanal, ovo cozido e couve crispy (R$ 10 a fatia).

Endereço: Rua Humberto I, 1058 – Vila Mariana

Nou

O restaurante Nou oferece um prato especial que tem a cara da capital paulista: Picadinho de carne com farofa de banana, couve,arroz e ovo poché. A receita vai ser servida de 21 a 25 de janeiro, no almoço (R$ 45,90 com salada e sobremesa do executivo) e jantar (R$ 52) nas duas unidades do restaurante, tanto na recém inaugurada da rua dos Pinheiros, como na rua Ferreira de Araújo.

Endereços: Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros | Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros

Hospedaria

O restaurante Hospedaria, do chef Fellipe Zanuto, nasceu com a proposta de oferecer pratos tipicamente paulista e criou um menu especial para comemorar o aniversário da cidade. Servido entre os dias 14 e 31 de janeiro, será composto por Cuscuz Paulista de entrada, Salsicha Artesanal com Molho de Tomate do Hospeda e purê de batata rústico como prato principal e, para finalizar, Sagu de vinho tinto e creme de coco de sobremesa. O cardápio completo custará R$ 69. Ainda no ritmo de comemoração, a casa terá um drink especial: o SP 465, que leva cachaça artesanal, espumante, xarope de laranja e uva (R$ 25).

Endereço: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca

Marias e Clarices

A nova pizzaria na Vila Madalena, Marias e Clarices, de Ivo Herzog, criou uma ação especial para os clientes que forem comemorar o aniversário da cidade por lá. A casa vai oferecer ao cliente a possibilidade de escolher uma de suas pizzas e receber em cortesia um chopp com o mesmo sabor da “alma” da redonda que ele escolheu. Assim, quem pedir, por exemplo, pizzas cuja massa é feita com cervejas Stout, Ipa ou Ale, vai saboreá-la em perfeita harmonia com a cerveja utilizada em seu preparo. O cardápio inclui 13 tipos de coberturas, entre clássicas e tradicionais, com preços que vão

de R$ 38 a R$ 58,00.

Endereço: Rua Mourato Coelho, 1447 – Vila Madalena

Bacalhau, Vinho&Cia

A casa criou um menu especial com o tradicional Camarão à Paulista – camarões fritos inteiros ao alho e óleo, acompanhados de arroz branco, batatas fritas, uma taça de vinho branco, e a clássica bandeja de doces portugueses para sobremesa, ao custo de R$ 120 para uma a duas pessoas, ou R$ 180 para 2 a 3 pessoas. Vale aproveitar a deixa e visitar o Memorial da América Latina, a poucos minutos do restaurante.

Endereço: Rua Barra Funda, 1067 – Barra Funda

Praça São Lourenço

O aniversário de São Paulo vai ganhar um banquete especial do Praça São Lourenço. Na sexta-feira, dia 25, o bufê da casa oferece uma entrada, uma salada, oito principais e acompanhamentos e duas sobremesas que homenagearão a capital paulista. Entre as opções estão Panzotti de mortedela, Cuscuz paulista, Panceta suína, Linguiça grelhada, Tutu de feijão e muito mais. Pudim de leite ninho e Manjar de coco com caramelo de ameixa encerram serão as estrelas na mesa do doce que conta com mais de 15 opções. Neste dia o almoço custa R$ 125 por pessoa, crianças de até 05 anos são isentas e de 06 e 10 anos pagam 50% do valor. Os preços não incluem bebidas, serviço e valet.

Endereço: Rua Casa do Ator, 608 – Vila Olímpia

St. Chico

A padaria artesanal St. Chico terá um sanduíche especial: a Panini de Mortadela (R$ 14,50), servido na foccaccia com mostarda de Dijon, rúcula e tomate. O prato estará disponível entre os dias 15/01 e 30/01. A casa ainda tem opção de servir o recheio na ciabatta, baguete e até no pão francês.

Endereço: Rua Fernão Dias – Pinheiros

Petit Comité

Entre os dias 22 a 26 de janeiro, o Petit Comité Roti & Deli, da chef Rita Atrib, oferece um menu especial. Ele inclui salada de entrada, Picadinho a Paulista como prato principal e, para finalizar, mate gelado com fruta e mini doce. O cardápio completo custará R$ 48, sendo servido apenas no almoço, exceto no feriado e no domingo (disponível para viagem).

Endereço: Rua Gaivota, 763 – Moema

Casa do Chef

O restaurante Casa do Chef vai oferecer no feriado de 25 de janeiro – durante o almoço – uma releitura do virado à paulista, feita pelo chef português, Eduardo de Castro. O prato que custará R$ 46,50, terá creme de feijão preto, no lugar do tutu; arroz puxado na manteiga de garrafa, couve refogada, filé mignon em cubos e ovo pouché em baixa temperatura finalizado com abacaxi grelhado.

Endereço: Rua Mal. Hastinfilo de Moura, 233 – Vila Suzana