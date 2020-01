Receita de quiche de taioba com queijo meia-cura

“A taioba é riquíssima em vitamina A e antioxidantes e é um pouco mais suave do que o espinafre. Cozidas, as folhas ficam bastante cremosas”, conta a chef Carol Luz, responsável pela Casa Manioca.

Porções: 8

Tempo de preparo: 1 hora e 30 minutos

Ingredientes

Para a massa:

150 g de manteiga

125 g de farinha de trigo

125 g de farinha de trigo integral

1 pitada de açúcar

1 ovo

1 colher de sopa de água gelada

Para o creme

500 g de creme de leite

2 ovos

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto

Para o recheio:

1/2 maço de taioba

2 dentes de alho picados

1 unidade de cebola picada

300 g de queijo meia-cura Azeite a gosto

Modo de preparo

1. Faça a massa misturando, com as pontas dos dedos, a manteiga e as farinhas até chegar a uma farofa fina.

2. Adicione a água e o ovo e mexa até que a textura fique homogênea.

3. Deixe a massa descansar por 30 minutos na geladeira, envolvida em filme plástico.

4. Na sequência, abra a massa em forminhas de pão de mel.

5. Asse-as por 20 minutos a 180 °C.

6. Para o creme, misture os ingredientes até formar uma pasta uniforme.

7. Para começar o recheio, lave, escalde, escorra e reserve as folhas de taioba.

8. Refogue a cebola e o alho no azeite, adicione as folhas e refogue novamente.

9. Distribua a taioba e o queijo sobre a massa pré-assada.

10. Cubra com o creme e leve ao forno por 30 minutos a 180 °C ou até que a superfície e as bordas estejam douradas.

