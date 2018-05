Preparar o almoço de Dia das Mães não precisa virar uma dor de cabeça, se você souber se programar direitinho.

Por isso, separamos as receitas mais pesquisadas no Google e que, com certeza, irão agradar aos paladares de todas as mães.

Confira quais são eles:

Leia também: Dia das mães: prepare o café da manhã ideal para ela

Pratos principais

1. Arroz de forno

2. Receita de panqueca

3. Fricassê de Frango

Fricassê de frango – opção número 2

4. Batata recheada

5. Receita de lasanha

Sobremesas

1. Receita de bolo

2. Receita de bolo de cenoura

Leia sobre: Dia das mães: hotéis fazem promoção para presentes relaxantes

3. Receita de brownie

4. Receita de pudim

5. Receita de pavê

Veja também: Sugestões de presentes ‘tal mãe, tal filho’