Dia das mães: hotéis fazem promoção para presentes relaxantes

O Dia das Mães está chegando! Que tal se, em vez de comprar um presente, você surpreender sua mãe com uma experiência relaxante? Selecionamos hotéis que oferecem serviço de spa para celebrar a data especial

SHINE SPA DO SHERATON GRAND RIO

O spa do Sheraton Grand Rio oferece desconto de 30% no pacote Family Time, em que você e sua mãe podem fazer uma massagem juntos em sala dupla, com janelões de frente para o mar do Rio de Janeiro.

O processo começa com um spa para os pés e termina com uma massagem relaxante e toalhas quentes. Detalhe: crianças também podem fazer essa massagem.

O valor para a dupla é R$ 266 _fora da promoção de Dia das Mães, sai por R$ 380.

O Shine SPA também oferece mais de 15 tipos de massagens e terapias, como drenagem linfática, in shape, shiatsu, ayurvédica, sueca, esportiva, thalasso detox, deep tissue, hot stones, entre outras. O Shine Spa oferece também pacotes de day spa de duas a oito horas como o Shine & Glow, Shine Your Day, Experiência Tropical ou a Jornada Ayurveda.

http://www.shinespa.sheratonrio.com/

UNIQUE GARDEN HOTEL & SPA

O local oferece um final de semana para que as mães sejam mimadas em meio à natureza. Estarão inclusos na hospedagem, além do café da manhã e do almoço, um ritual de boas-vindas de rosas damascenas e cuidados especiais no Spa Pandora. Um amplo e diversificado menu de tratamentos e terapias, com destaque para a medicina integrativa, é realizado por profissionais capacitados que utilizam óleos essenciais, frutas e ervas cultivadas no ervanário do hotel, que tem espaços projetados por Ruy Ohtake.

A localização do Unique Garden é o grande diferencial. Em Mairiporã, está situado próximo de uma das últimas reservas da mata atlântica no Estado de São Paulo.

www.uniquegarden.com.br

BOTANIQUE HOTEL & SPA

Localizado no Triângulo das Serras –região que abraça os municípios de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal, no Estado de São Paulo– o Botanique Hotel & Spa oferece no Dia das Mães um final de semana com direito a um tratamento no Spa D’Água.

Para celebrar o dia 13 de maio, as mães serão presenteadas com uma terapia no flutuário, tratamento relaxante com simulação do mar Morto. A terapia consiste em um banho em uma banheira de 700 g de sal Epsom em água translúcida e filtrada por raios ultravioleta, onde solta-se por completo a musculatura. No teto da sala são projetados filmes específicos, gerando uma experiência única de descontração.

Os hóspedes do hotel ainda podem aproveitar a área úmida –onde um teto de chuva aciona a cada três minutos uma morna chuva da mata atlântica –, e uma piscina isotônica aquecida, que possui as mesmas quantidades de sal e outros oligoelementos do corpo humano, criando uma sensação de leveza e equilíbrio.

www.botanique.com.br

TIVOLI MOFARREJ – SPA ANANTARA

Localizado no quarto andar do hotel Tivoli Mofarrej, que fica na alameda Santos, nos Jardins, o Anantara Spa preparou dois pacotes especiais para o Dia das Mães. E você pode curtir com ela: na compra dos pacotes para duas pessoas, o spa oferece desconto de 30% no valor do segundo tratamento.

Com 90 minutos de duração, o Relaxing retreat inclui Anantara signature massage, Anantara relaxing facial e Anantara foot massage por R$ 475 por pessoa. Já o pacote Super hydration dura 120 minutos e oferece Skin hydrate body scrub, Aromatherapy bath e Aromatherapy massage por R$ 550 para uma pessoa. Hóspedes do hotel durante o fim de semana de 12 de maio terão 20% de desconto nas massagens corporais de 60 e 90 minutos do Anantara Spa.

Os tratamentos Anantara Spa incluem esfoliação dos pés no início, e chás e frutas servidos no final da sessão. Todos os rituais foram criados por Khun Nana, o tailandês mentor da rede de spas que é considerada uma das melhores do mundo.

E ainda em comemoração ao Dia das mães, o Tivoli Mofarrej São Paulo oferecerá 20% de desconto nas hospedagens do fim de semana de 12 de maio, válido para todas as categorias de apartamentos e suítes.

https://www.tivolihotels.com/pt/tivoli-mofarrej-sao-paulo/spa

EMILIANO – SPA SANTAPELE

O Santapele, no hotel Emiliano, preparou para o mês de maio duas opções de day spa. A opção Basic inclui ofurô ao ar livre e sauna (20 minutos), massagem de boas-vindas (10 minutos) e massagem corporal (60 minutos), por R$ 494. Já o Premium oferece ofurô ou sauna (15 min.), massagem de boas-vindas (15 min.), esfoliação com produtos Sisley (30 min.) e massagem corporal (60 min.), além de uma lembrança com kit de shampoo e condicionador Santapele, marca exclusiva do spa e do hotel.

emiliano.com.br

HOTEL GRAND HYATT – SPA AMANARY

O spa que fica no hotel Grand Hyatt tem seis pacotes para o Dia das Mães e incluem escalda-pés, reflexologia e massagens relaxantes, com preços de R$ 320 a R$ 750. Os tratamento duram de uma a quatro horas.

pacoteshyatt.com.br

