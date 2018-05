Sugestões de presentes ‘tal mãe, tal filho’

Entre os muitos clichês maternos fofos, a moda combinando looks de mães e filhos é a que mais conquista adeptos. Hoje, são muitas as opções para todos os bolsos e estilos. E o melhor: feitas por grandes marcas, mas também por muitas mães empreendedoras. Abaixo reunimos as sugestões mais legais!

Mamahood – Camiseta adulto (R$ 60,90) e camiseta infantil (R$ 49,90 cada)*

Capodarte – Sapatilha adulto (R$ 350) e sapatilha baby (R$ 220)*

Lua Luá – Pijama adulto (R$ 269,90) e pijama baby (R$ 149,90)*

Santa Lolla – Chinelo Fun Monckey adulto (R$ 49,90) e Chinelo Fun Monckey infantil (R$ 39,90)*

C&A – Camiseta adulto e infantil (R$ 29,90 cada)*

TVZ – Colete adulto (R$ 329,90) e colete infantil (R$ 169,90)*

Cantarola – Par de meias adulto ou infantil (R$ 19,80 cada)*

Riachuelo – Calça jeans feminina adulto lycra (R$ 119,90) e calça jeans infantil lycra (R$ 79,90)*

Roupa para brincar – Legging camuflada adulto (R$ 169) e infantil (R$ 89 cada)*

VANS – Tênis Classic Slip – on rosa (R$ 349,90) e tênis Classic Slip – on branco ( R$ 159,90)*

Melissa – Mini melissa beach slide (R$ 110) e beach slide adulto (R$ 150)*

Reserva – Camiseta adulto (R$129) e camiseta infantil (R$99)*

Shoestock – Sapatilha adulto (R$ 102,90) e sapatilha infantil (R$ 43,90)*

Lilica Ripilica – Pijama adulto (R$ 189) e pijama infantil (R$ 129)*

Antix – Vestido floral adulto (R$ 346) e vestido floral infantil (R$ 254)*

Roupa para brincar – Legging raio adulto (R$ 169) e legging raio infantil (R$ 89)*

Antix – Vestido infantil (R$ 230) e body floral (R$ 203)*

Santa Lolla – Sapatilha linha fun meow para adultos (R$ 149,90) e crianças (R$ 139,90)*

Helena Bordon – Óculos modelo Doshow versões para adulto (R$ 359 – branco) e criança (R$ 149,50 – preto)*

*Preços pesquisados em maio de 2018. Sujeito à alteração.