Pratos deliciosos de Natal mais buscados no Google – Veja as receitas

Um dos momentos mais significativos do Natal é estar ao lado de pessoas especiais, independente se o laço é sanguíneo ou de coração. Para selar essa confraternização, os pratos natalinos não podem faltar, sejam eles doces ou salgados. Afinal, todo mundo tem aquela comida que carrega uma memória afetiva ligada à data, não é?

Geralmente, cada integrante da ceia contribui com algum prato. O resultado? Uma mesa diversa e com opções para agradar todos os gostos. Mas, se pinta uma dúvida em relação ao modo de preparo da guloseima, não precisa se desesperar. O Google sempre salva com a enxurrada de receitas práticas e assertivas.

Por isso, a plataforma de busca divulgou com exclusividade quais são os pratos de Natal mais procurados. Você confere, abaixo, o Top 5 das opções perfeitas para a noite de 24 de dezembro.

Sobremesa de Natal

Travessa de leite ninho, gelado de morango, delícia de abacaxi, cheesecake… São tantas opções que fica até difícil de escolher uma.

–

Fricassê

Que tal fricassê com restos para aproveitar as sobras da ceia para o almoço de Natal?

–

Pavê

O tema da piada mais contada na ceia das famílias brasileiras pode ganhar uma bossa com recheios de abacaxi e morango, por exemplo.

–

Torta

Pode ser de frango, limão ou holandesa, o mais legal desse prato é a sua praticidade para não perder muito tempo na cozinha.

–

Panetone

O tradicional doce natalino ganha versões cada vez mais inusitadas, mas também tem o seu valor com a opção tradicional.

–

