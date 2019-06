A pizza de bolo de cenoura é a receita perfeita para seu fim de semana

O bolo de cenoura é, com certeza, um dos doces favoritos dos brasileiros. Mas tudo que é bom… pode melhorar!

Inspirado pelo quitute querido pelos amantes de sobremesa, um perfil no Instagram decidiu inovar. A pizza de bolo de cenoura, que tem até brigadeiros no lugar das azeitonas da pizza tradicional, logo ganhou o coração da internet.

A invenção é do blogueiro Igor Rocha, que divulga várias receitas de doces e salgados em sua conta no Instagram. A pizza de bolo de cenoura – que é, basicamente, um bolo de cenoura bem fino com calda de brigadeiro – pode ser a opção perfeita para você fazer no fim de semana e dividir com toda a família. Confira como fazer:

Pizza de bolo de cenoura

Ingredientes:

Massa

2 ovos

1 cenoura média ralada

1/2 xícara de chá de óleo de coco ou manteiga derretida

1 xícara de chá de açúcar demerara ou xilitol

1 xícara de chá de farinha de arroz ou aveia

1 colher de sopa de fermento

Modo de fazer: bata os ovos, a cenoura, o óleo e o açúcar no liquidificador. Depois, acrescente a farinha aos poucos e vá batendo até formar uma mistura homogênea. Transfira a mistura para uma tigela, coloque o fermento e mexa delicadamente. Coloque a massa em uma forma de pizza untada com manteiga e farinha de arroz e asse em forno pré-aquecido a 180º por aproximadamente 20 minutos. Depois de pronta é só cortar a massa em oito pedaços, como se fosse uma pizza.

Brigadeiro

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

2 colher de sopa cheias de cacau em pó

Modo de fazer: junte todos os ingredientes em uma panela, leve ao fogo baixo e mexa até desgrudar da penela. Use metade do brigadeiro como cobertura, em cima da massa. Enrole a outra metade fazendo bolinhas e passando no granulado para colocar em cima da pizza, como se fossem as azeitonas.

