Parque Villa-Lobos terá feira de produtos orgânicos neste final de semana

Neste final de semana (4 e 5 de agosto), acontece o 10º festival de gastronomia orgânica, o Festival da Terra ao Prato, no parque Villa-Lobos, em São Paulo, das 10h às 18h. Com entrada franca, o evento promete levar os visitantes para uma viagem entre os alimentos orgânicos.

Além da feira de produtos orgânicos, haverá aulas com receitas orgânicas com chefs, aulas e oficinas para o bem-estar (como yoga, meditação, além de massagens e terapias corporais), rodas de conversa, um bar orgânico e um lugar especial reservado para as crianças.

No sábado, Ana Luiza Trajano, colunista de CLAUDIA, dará uma aula às 14h30 com foco na alimentação à base de produtos naturais e ensinará uma receita de moqueca de legumes. As inscrições podem ser feitas por aqui. Além da aula, que oferece também uma degustação da moqueca, o prato estará à venda no espaço do Instituto Brasil a Gosto.

No mesmo local, haverá produtos veganos especialmente desenvolvidos para o festival, como o leite condensado, o doce de leite de amendoim orgânico e uma versão vegana do famoso biscoito de polvilho. Também estarão à venda goiabada, molho de pimenta, pão de cacau e de abóbora.

