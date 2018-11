Outback lança panettone de brownie

O restaurante Outback acaba de lançar uma novidade para o fim de ano de dar água na boca: é o Thunderttone. Lançado especialmente para o Natal 2018, o doce consiste em um panettone de chocolate com o tradicional brownie da casa.

A novidade é feita com recheio de ganache de chocolate meio amargo, cobertura de chocolate ao leite, granulado belga e base feita com a sobremesa ‘Chocolate Thunder From Down Under’. O doce, que custa R$ 59,90 e tem 800g, pode ser encontrado em todas as unidades do restaurante nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro a partir de 26 de novembro, já no resto do Brasil, a partir do dia 5 de dezembro.

Leia também: Sobremesas para o Natal: 45 receitas irresistíveis

+ Da entrada à sobremesa: 44 receitas para uma ceia de Natal completa

Siga CLAUDIA no Instagram