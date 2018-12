Foi-se o tempo em que panetones recheados com muito chocolate eram a grande novidade do Natal. Em 2018, o que viralizou nas redes sociais foi o ‘Coxintone‘, a mistura da coxinha com a clássica iguaria natalina.

Criada pela rede Fátima Salgados, localizada em Curitiba (PR), a novidade foi divulgada no Facebook e logo viralizou pela criatividade. O salgado de Natal pesa 1,5kg e se trata de uma tradicional coxinha feita com massa de batata, recheada, e ainda leva bacon de cobertura. O inusitado fica por conta do formato, que lembra um panetone.

A ‘Coxintone’ sai por R$ 35 e vem nos seguintes sabores: frango, frango com cheddar, frango com catupiry e brócolis.

Não me de presente, me de um COXINTONE pic.twitter.com/SmASgkbJei — insanitudeS (@Desabafosolto) December 13, 2018

Ao portal G1, Guilherme Edmundo de Almeida, gestor da empresa, contou que a ideia surgiu vendo uma reportagem sobre os panetones gourmets. “Vimos que existiam diversos sabores e estilos, e então, veio a ideia de testar a receita de coxinha em formato de panetone, afinal foge do tradicional porque é salgado, e quem não gosta de coxinha?”, contou Gulherme.

Mas a criatividade da loja não começou agora. Anteriormente, já fez sucesso salgados como a “coxinha coração”, “buquê de coxinha”, “bolo coxinha” e até ovo de Páscoa de coxinha! Confira:

O que você achou da ideia um tanto quanto inusitada? Deixe seu comentário!

