Lentilha: o grão certo para trazer sorte para 2018

Conhecida por trazer sorte, a lentilha é um grão tradicional nas mesas de Ano Novo dos lares brasileiros. Neste Réveillon, ela não poderia estar de fora da ceia, não é mesmo?

Então já sabe: inclua uma destas três receitas da consultora culinária de CLAUDIA Bettina Orrico em sua festa e enquanto cozinha a lentilha, mentalize desejos de prosperidade e felicidade. Bom 2018!

Salada de lentilha com endívia

Para se refrescar no calor típico desta época ano a dica é esta salada de lentilha com endívia. Uma opção é servir a salada dentro das folhas rígidas da endívia e saborear o prato com as mãos.

Arroz com lentilha, cebola caramelada e bacon crocante

Neste mexidão, o arroz branco, a cebola e o bacon acompanham a lentilha vermelha. O prato é perfeito para quem não dispensa o arroz na ceia, mas não está a fim de comer a tradicional lentilha ensopada.

Enformado de lentilha com purê de mandioca

Além da salada e do mexido, a lentilha também pode ser servida em uma versão do clássico escondidinho ou enformado de mandioca.

