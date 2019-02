Kopenhagen lança edição limitada do chocolate ruby

A marca Kopenhagen anunciou que está lançando uma edição limitada do chocolate Ruby, que chama a atenção por sua exótica cor rosa.

Diferente de qualquer outro produto, o ruby adiciona uma quarta geração à categoria dos chocolates, dividindo espaço com as versões ao leite, branco e amargo. Único e exuberante, é extraído da semente do cacau e possui cor e sabor natural, sem qualquer adição de frutas ou corantes. O resultado desse processo tão cuidadoso é um chocolate fascinante, com notas frutadas que se misturam com uma textura cremosa e proporciona uma nova experiência ao paladar do consumidor.

O chocolate na cor rosa chama a atenção por ser naturalmente dessa cor. Isso faz com que ele tenha ganhado o posto de 4º cor de chocolate, além dos chocolates ao leite, amargo e branco.

Os grãos do cacau que dão origem ao chocolate rosa são encontrados exclusivamente na Costa do Marfim, no Brasil e no Equador. O resultado desse processo é um chocolate com notas frutadas e de textura cremosa.

A edição limitada da Kopenhagen já está disponível e apresenta três versões: bombom de chocolate Ruby e chocolate ao leite em formato de joia, tablete mesclado de chocolate Ruby e chocolate amargo e tablete de chocolate Ruby com morango, nibs de cacau e amêndoas.

A linha está disponível apenas no Shopping Iguatemi, em São Paulo, e os produtos estarão disponíveis apenas enquanto durar o estoque.

Leia mais: Chocolate rosa chega ao Brasil e é tendência para 2019

+ Receitas com chocolate branco