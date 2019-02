Chocolate rosa chega ao Brasil e é tendência para 2019

Assunto no mundo todo e promessa de tendência para 2019, o chocolate rubi chegou oficialmente no Brasil na noite da última quarta-feira (30) pela Callebaut, chocolateria belga especializada em chocolates finos.

Você deve estar se perguntando o que há de algo tão especial em um chocolate na cor rosa, a questão é que ele é naturalmente dessa cor. Isso faz com que ele tenha ganhado o posto de 4º cor de chocolate, além dos chocolates ao leite, amargo e branco.

Os grãos do cacau que dão origem ao chocolate rosa são encontrados exclusivamente na Costa do Marfim, no Brasil e no Equador. Segundo a Callebaut, o Chocolate Ruby não é amargo nem leitoso.

O chocolate rubi chegou ao mercado nacional em 2018 com uma edição limitada do Kit Kat Ruby, da Nestlé. Agora, a marca de chocolate belga Callebaut disponibiliza pela primeira vez o chocolate puro, podendo ser utilizado em receitas e criações.

Kit Kat Ruby

4 fatos sobre o chocolate rosa:

O grande diferencial do chocolate rubi em relação a outros chocolates na cor rosa é que ele não possui adição de corantes artificiais, o chocolate é 50% cacau e é naturalmente rosa. Ou seja, não se trata de uma mistura de chocolate branco com corante.

Se você está tentando imaginar qual o sabor do chocolate rosa, saiba que ele é mais cremoso, frutado e possui um sabor doce e ao mesmo tempo cítrico. Seu paladar específico faz com que ele exija mais atenção ao ser harmonizado com outros sabores, caindo bem com frutas vermelhas, amêndoas e chocolate amargo.

Sua coloração se deve a sua origem: o cacau rubi. A Callebaut levou anos para identificar as amêndoas de cacau que têm uma quantidade maior de flavonóides, que resulta na coloração rosada e sabor diferenciado. Além da semente, há um processo de fermentação especial para não perder a coloração natural do chocolate.

Como em sua produção os flavonóides são mantidos até o produto final (para manter a cor), ele é mais rico nesse nutriente. Os flavonóides possuem função antioxidante, anti-inflamatória e podem prevenir doenças

Leia mais: 5 coisas que você não sabe sobre chocolate

+ Receitas com chocolate branco: pavê, pudim, bolo, torta, musse e mais