Feliz aniversário, CLAUDIA

Viradas de ano pessoais costumam causar reflexão. É tempo de pensar no que foi realizado, em tudo que merece ser exaltado. E também nas pessoas que estiveram ao nosso redor durante mais um ciclo. Foi assim que CLAUDIA chegou aos 58 anos.

Com tanto a comemorar, não deu para resistir a uma festa. Das boas, com mulheres que têm ótimas histórias a contar de quando seus caminhos se cruzaram com os nossos. A começar pela chef Morena Leite, que tantas vezes já esteve em nossas páginas dividindo segredos culinários.

No Santinho, restaurante do Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, ela serviu um cardápio saboroso, repleto de ingredientes brasileiros – sua marca registrada. É um dos nove negócios da chef, que neste ano comemorou 21 anos da abertura de seu primeiro espaço, o Capim Santo.

“Tenho essa vontade de compartilhar com o mundo, por meio dos sabores, o vulcão que sempre tive dentro de mim”, conta a paulistana, que convidou para a ocasião duas figuras importantes em sua carreira: a sócia, Adriana Drigo, e a confeiteira Otavia Sommavilla – a responsável pelo bolo, item indispensável para os parabéns.

A confeiteira Otavia Sommavilla corta o primeiro pedaço do bolo ao lado da chef Morena Leite (ao centro) e de Guta Nascimento, diretora de CLAUDIA

“Busquei inspiração numa viagem que fiz com a Morena ao Pará. Visitamos o Parque das Garças, e lá existe um borboletário com muitas espécies. A textura da pasta americana remete ao artesanato indígena local”, explica Otavia.

Guta Nascimento, diretora de CLAUDIA, recebeu ainda outras mulheres inspiradoras, como Amanda Costa, coordenadora de desenvolvimento sustentável do Engajamundo, organização de liderança jovem dedicada a educar e estimular brasileiros a participar da política. Neide Santos, vencedora do Prêmio CLAUDIA na categoria Trabalho Social, em 2016, estava presente. Ela é a idealizadora do projeto Vida Corrida, que, desde 1999, transforma pelo esporte a vida de mulheres e crianças do bairro do Capão Redondo, em São Paulo.

A redatora-chefe de CLAUDIA, Isabella D’Ercole (de branco), Adriana Drigo, Guta Nascimento, Morena Leite, Neide Santos, a editora de beleza Isabella Marinelli, Otavia Sommavilla e Sheila Makeda

Neide aproveitou o encontro para colocar o papo em dia com Karine Vieira, finalista do prêmio na mesma categoria em 2017. A assistente social ajuda pessoas recém-egressas do sistema penitenciário a conseguir emprego com o projeto Responsa. Sheila Makeda, fundadora da Makeda Cosméticos e participante do Fórum CLAUDIA em 2017 e 2018, também alegrou nosso aniversário. Em boa companhia e com as delícias da chef Morena Leite, brindamos mais um ano da revista.

“Foi uma delícia reunir tantas mulheres interessantes que, de alguma forma, fazem parte de CLAUDIA. Uma tarde de muita troca sobre como a revista impacta tanto quem faz quanto quem lê ou tem a vida contada aqui. Nosso brinde foi ao propósito de seguir descobrindo grandes histórias femininas” Guta Nascimento, diretora

Primavera atemporal

Arranjos de plantas, Bruno Gap; trio de vasos, Eduardo Borém; vasos preto e branco, In.Casa São Paulo; escultura de mármore e vasos-castiçais, Dpot Objeto; vaso branco com planta, Bianca Barbato; vaso preto, Rosa dos Ventos Cerâmicas; cesto de pães, Luiza Ruberti; bowl de couro, Rahyja Afrang; bowls e pratos rasos, Quintal das Artes; pratos de madeira e sousplats, Villa Pano; guardanapos, Tania Bulhões Home; talheres, Divino Espaço

A decoração da festa foi assinada pelo arquiteto Bruno Gap, que quis ressaltar a força da brasilidade abraçada por Morena. “Escolhi materiais naturais, como cerâmica, pedra-sabão, palha e madeira. Juntei tudo isso para fazer uma sobreposição de texturas”, explica. Ele também optou por objetos de diferentes volumes e desenhos, conferindo movimento ao centro da mesa.

Esculturas (no topo), Eva Soban; arranjo de plantas, Bruno Gap; castiçais, Dpot Objeto (duplo) e Giovanni Wives; vaso alto, In.Casa São Paulo; vaso baixo e bowl, Rosa dos Ventos Cerâmica; bowl com croquetes, Quintal das Artes

Em casa, você pode adaptar misturando pratos e copos de vários formatos e cores. O ceviche, por exemplo, pode ser servido na própria casca do coco. Para dar ao ambiente um clima leve e alegre, de eterna primavera, Bruno usou tons terrosos e arranjos de mesa secos de trigo, amaranto, aveia e dracena baby.

Conexões de longa data

Foi lindo ver as convidadas compartilhando suas melhores lembranças de CLAUDIA. “Trabalhei muitos anos como costureira nas mansões do bairro Morumbi. Copiava modelos da estação que eram publicados na revista. Imagine a felicidade ao saber que eu estava concorrendo ao maior prêmio feminino da América Latina! Só não enfartei porque tenho coração de maratonista”, brincou Neide Santos sobre sua indicação ao Prêmio CLAUDIA.

Amanda (no centro), ao lado de Isabella D’Ercole e de Adriana

Karine Vieira também contou sua experiência: “Comecei o projeto Responsa em 2015. CLAUDIA foi a primeira a reconhecer o trabalho. Trouxe muita alegria ao meu coração”. Para Sheila Makeda, participar do Fórum CLAUDIA foi um divisor de águas. “Ali, encontrei espaço para mostrar minha força, a da mulher negra, que normalmente não ganha um microfone.” Já Adriana Drigo, sócia de Morena, que está ao lado da chef desde 1998, recordou o tempo em que fez parte do time de CLAUDIA, em 1996. “Vivi ótimos momentos, tanto na redação como nas produções de capas da revista.”.

Pitadas de personalidade

Bufê, Llussá Marcenaria

Chef de cozinha, empresária e escritora, Morena Leite se formou na tradicional escola francesa Le Cordon Bleu aos 19 anos. Mas a culinária brasileira sempre fez seu coração bater mais forte. A paulistana cresceu na Bahia e, desde pequena, acompanhava o trabalho dos pais à frente das panelas do Capim Santo, em Trancoso.

Em 1998, ela decidiu seguir caminho independente com sua culinária cheia de alma, que valoriza ingredientes nacionais sob a ótica contemporânea. Tapioca, pupunha e o próprio capim-santo, que dá nome ao seu restaurante mais famoso, são alguns dos ingredientes frequentes em seus pratos.



inusitado ravióli de tapioca da chef Morena Leite. Com muito molho, feito com ervas frescas, deixa qualquer um com água na boca; prato, Olaria Paulistana Sheila Makeda prova oinusitado ravióli de tapioca da chef Morena Leite. Com muito molho, feito com ervas frescas, deixa qualquer um com água na boca; prato, Olaria Paulistana

Para a festa, Morena apresenta receitas leves – sim, é possível comemorar sem comidas pesadas. Mas a estrela é o brigadeiro de capim-santo, invenção da chef e menina dos olhos de seus cardápios.

Confira 6 receitas especiais para o aniversário de CLAUDIA: