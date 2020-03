As campanhas de doação para colaborar na luta contra o coronavírus

A pandemia do novo coronavírus provoca diariamente uma onda voluntária de solidariedade para que hospitais, pessoas em situações vulneráveis, como idosos e moradores de periferia, e comerciantes tenham o máximo de proteção e condições para executar suas atividades. Artistas, como Xuxa e Rihanna, e empresas, como Magazine Luiza, Natura e LVMH, doaram quantias e produtos importantes, que vão impactar em toda a sociedade.

As oportunidades de colaborar para minimizar os impactos destrutivos dessa pandemia são vastas e crescem a cada dia, como a Cruz Vermelha Brasileira, que nesta segunda-feira (30), dá início ao Plano de Contingências Nacional e da Federação Internacional da Cruz Vermelha contra o avanço da covid-19. A parceria com as secretarias municipais de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) e de Assistência e Desenvolvimento Social (SMAS) já conta com 300 voluntários e coordenadores da CVB/SP para disseminar informações para moradores de rua, crianças, adolescentes, idosos e imigrantes em situação de vulnerabilidade. A doação pode ser feita no site oficial da instituição.

Assim como na campanha de doação da Cruz Vermelha, você também pode ajudar com o que for possível e sem sair de casa. Confira a lista que CLAUDIA separou de instituições que esperam por doações neste momento.

Nacional

Governo Federal

Produtos médicos e hospitalares preventivos, como máscaras, protetor ocular, luvas, avental, sabão líquido, álcool em gel e termômetro digital, são os itens que o Ministério da Economia, do Governo Federal, recebe como doação para conter a circulação do novo coronavírus e tratar pacientes infectados. Ajude aqui!

São Paulo

#vempraguerra – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

Para comprar materiais necessários para os pacientes internados e profissionais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP), a companha #vempraguerra, que tem o lema “Em casa sim. Sem reação, não”, espera a doação da sociedade civil. Até esta segunda, a campanha atingiu 21% do objetivo da campanha com R$ 2.178.536 arrecadados. Contribua aqui!

O movimento #VemPraGuerra é uma campanha para arrecadar fundos para a compra de máscaras cirúrgicas e N95, álcool em gel, álcool 70, toucas, aventais e máquinas de raio-x portáteis para o Hospital das Clínicas da… https://t.co/Yjmo47XOFT — Pedro Bial (@PBiaL) March 27, 2020

Fundo Emergencial Para a Saúde – Coronavírus Brasil

Dar estrutura para que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP), a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Fundação Faculdade de Medicina (FFM) e a entidade Comunitas continuem seus trabalhos de apoio à população durante a pandemia do novo coronavírus. Esse é o objetivo da campanha do Fundo Emergencial Para a Saúde – Coronavírus Brasil para arrecadar doações para ajudar a fortalecer o sistema público de saúde do País. Ajude!

Aventura de construir

Os microempreendedores que não possuem condições para manter seus negócios, que subsidiam os gastos familiares durante a pandemia, terão ajuda do Fundo de Emergência. Inicialmente, a instituição atenderá pessoas que moram em regiões periféricas da zona oeste de São Paulo com microcrédito aos microempreendedores. As doações podem ser realizadas mensalmente ou por meio de uma doação única. Colabore aqui!

Fundo emergencial da Gerando Falcões

Para ajudar moradores da periferia de São Paulo, a Rede Gerando Falcões recebe doações no fundo emergencial, que será destinado para a compra de alimento. Ajude, clicando aqui!

Fundação Pró-Sangue de São Paulo

Enquanto o isolamento social é recomendado pelo Ministério da Saúde, as doações de sangue em São Paulo vão acontecer de uma forma diferenciada. Agora, é necessário agenda um horário para fazer o procedimento sem aglomerações. Além do agendamento prévio, a Fundação Pró-Sangue de São Paulo também fez mudanças estruturais para aumentar a distância de um doador para o outro. Para marcar sua doação, que é extremamente necessária neste período, clique aqui.

ONG Comunitas

Com a compra de 345 respiradores pulmonares, resultado da primeira campanha de arrecadação, a Comunitas já está na segunda fase de doação. O intuito agora é de arrecadar R$ 3,3 milhões para a compra de monitores multiparâmetros para a instalação de 121 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Estado de São Paulo. Os equipamentos medem temperatura, pressão arterial, batimentos cardíacos, entre outros servições de monitoramento. Faça a sua doação aqui.

Bahia

Obras Sociais Irmã Dulce (Osid)

Em Salvador, Bahia, a associação Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) recebe doação de alimento, que será distribuído para pessoas que moram na rua na cidade. Com início na última quinta-feira (26), a ação deve durar aproximadamente 15 dias. Contribua!

Rio de Janeiro

Comunidades

No Rio de Janeiro, um em cada cinco moradores mora em comunidade, segundo o IBGE. Para atender as demandas dessa parcela da população, líderes comunitários e instituições recebem doações por transferências bancárias, que serão revertidas em alimentos, itens de higiene e limpeza. O site Voz das Comunidades aponta alguns meios de doar diretamente para essas pessoas na cidade. Contribua.

Uneafro

A rede nacional de cursinho popular, Uneafro, que atua em mais de 31 bairros periféricos de São Paulo e Rio de Janeiro, está com uma campanha de arrecadação de doações para ajudar famílias em situação de vulnerabilidades durante a pandemia. O intuito da instituição é de garantir minimamente produtos de higiene, limpeza e alimentação básica. Para dor, clique aqui!

Minas Gerais

UFMG

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aliada ao Instituto dos Advogados de Minas Gerais (IAMG) e à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) também arrecada doações para realizar compras de medicamentos e equipamentos, que serão usados nos hospitais de Clínicas da UFMG, Risoleta Tolentino Neves e UPA Centro-Sul. Deixe sua colabora aqui!