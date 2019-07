Neste Dia do Batom, aprenda a fazer um natural em sua própria casa

Você sabia que nesta segunda-feira (29) celebra-se o Dia do Batom? A data foi criada nos Estados Unidos e está ganhando força no Brasil já que as marcas vêem uma oportunidade de criar ações especiais para comercializarem seus produtos.

Mas e se, ao invés de comprar um batom, você fizesse o seu? É o que propõem Sunny Subramanian e Chrystle Fiedler, autoras do Guia Completo da Beleza Feita em Casa (Editora Alaúde). Natural, o batom caseiro é livre de materiais pesados como o chumbo, presente em alguns produtos industrializados. A dica das autoras também é vegano, pois não utiliza o carmim, feito a partir de insetos.

Veja a receita do batom caseiro abaixo:

Ingredientes

2 latinhas ou tubos para protetor labial

1 colher (chá) de manteiga de karité (veja o aviso abaixo) ou de manteiga de cacau ralada

1 colher (chá) de azeite de oliva, óleo de jojoba, de amêndoas doces ou de coco

3⁄4 de colher (chá) de cera de candelila

1 colher (chá) de mica em pó rosa ou vermelha

3 a 5 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta

Modo de preparo

Numa tigela ou copo medidor refratário de vidro, misture a manteiga de karité, o azeite de oliva e a cera de candelila. Leve ao micro-ondas em potência alta, interrompendo para mexer a cada 10 segundos, até que os ingredientes derretam e fiquem completamente homogêneos. (O tempo total depende da potência do aparelho.)

Acrescente a mica em pó e o óleo essencial. Mexa para mesclar bem. Passe imediatamente para os tubinhos. Leve à geladeira por 30 minutos ou até que esfriem e endureçam por completo.

Aplique nos lábios quantas vezes quiser.

Mantenha em temperatura ambiente por até 6 meses.

Atenção: Tem alergia a oleaginosas? Consulte o médico antes de usar manteiga de karité.

Dica: Se quiser, aumente a quantidade de mica rosa ou vermelha até, no máximo, 1 colher de sopa para obter uma cor mais intensa.

