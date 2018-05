25 receitas fáceis de bolos com frutas

Quem nunca devorou aquele pedaço de bolo de limão recheado com açúcar cristalizado depois do almoço não sabe a gostosura que está perdendo. A receita traz a mistura perfeita entre o docinho do recheio com o azedo da fruta.

Além de serem leves e fáceis para serem feitos em casa, os bolos com frutas trazem como característica principal o seu sabor que mescla o ácido e o doce, um bom equilíbrio para uma sobremesa.

Confira 25 receitas de bolos com frutas para você fazer:

Com Banana

Com coco

Com maça

Com limão

Com abacaxi

Com laranja

Com frutas vermelhas

Com outras frutas deliciosas

