Aprenda a fazer o irresistível Parmegiana al Formaggio

Com a chegada do outono, logo bate aquela vontade de comer um prato mais afetivo e quentinho. E se um tradicional bife à parmegiana já é uma delícia, imagine uma versão com muito queijo extra?

A receita do Parmegiana al Formaggio, do restaurante La Nonna di Lucca, trata-se de uma releitura do prato clássico. Ele é feito tendo como base os mesmos passos de preparação do Spaguetti al Formaggio (o famoso macarrão feito dentro do queijo do restaurante).

O Parmegiana leva queijo derretido por meio da flambagem do parmesão e molho pomodoro. Na casa, ele é servido com duas opções de acompanhamentos: arroz branco com batata sauté e especiarias, além de Spaghetti de massa fresca ao pomodoro ou manteiga e sálvia.

Que tal fazer a receita em casa numa ocasião especial? Confira:

Parmegiana al Formaggio

Ingredientes

200 gramas de filé mignon

1 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de farinha de rosca ou de pão

2 unidades de ovos

1 xícara de leite integral

Sal a gosto

Pimenta a gosto

2 xícaras de queijo parmesão ralado

1/5 xícara de conhaque

2 xícaras de molho de tomate pronto

1 litro de óleo

Modo de preparo

Parmegiana: Com um batedor ou martelo culinário bata a carne de forma que fique bem fininha. Tempere com sal e pimenta a gosto. Em seguida empane o filé com a farinha de trigo. Quebre os ovos e misture com o leite. Mergulhe a carne já untada na farinha de trigo dentro do leite com os ovos, em seguida faça um novo empanamento agora na farinha de rosca ou de pão. Reserve. Em uma panela coloque o litro de óleo para aquecer. Frite o parmegiana já empanado até que fique dourado, retire do óleo e corte em tiras. Reserve. Molho: Coloque uma panela para aquecer e acrescente o queijo parmesão. Em seguida, coloque o conhaque e, com muito cuidado, deixe flambar. Mexa até derreter o queijo. Acrescente aos poucos o molho de tomate e continue mexendo até obter uma consistência de pasta de queijo com molho. Derrame sob a carne. Acompanha bem com batatas fritas, arroz ou espaguete.

SERVIÇO

La Nonna di Lucca

Rua Gaivota, 689 – Moema – São Paulo

Rua Ferreira de Araújo, 445 – Pinheiros – São Paulo

– O Parmegiana fica no cardápio das unidades até 30 de abril de 2019

lanonnadilucca.com.br

