Adeus, sal comum! Descubra alternativas para o ingrediente de todo dia

Sozinhos, a carne, o peixe e os grãos não garantem pratos saborosos. Na base do tempero, deve haver um sal de boa qualidade, que pode ir muito além do seu papel trivial e surpreender ao chegar à mesa aromatizado.

Com ervas, pimentas e especiarias, provoca inúmeras sensações ao paladar. Além disso, o mix deixa o cardápio mais saudável. “Como esse tempero torna tudo muito gostoso, colocamos menor quantidade de sal”, diz a chef Ana Luiza Trajano.

Assim, o consumo de sódio no dia a dia acaba sendo reduzido. As receitas a baixo fazem a diferença em vários preparos, desde marinadas até assados, e, no couvert, são ótimas companhias para o pão quando regadas com azeite.

Confira:

” Bom para temperar receitas com caldo, como moquecas, sopas e ensopados”, sugere a chef Ana Luiza Trajano.

“Pode se transformar em um tempero curinga, substituindo o sal comum”, indica a chef.

