6 pratos dignos de Westeros para comer assistindo a “Game of Thrones”

Tirando um banquete mal-intencionado aqui e uma festa desastrosa ali, a comida é boa em “Game of Thrones”. Aproveitando a emoção desta temporada final, que começa em 14 de abril, trazemos seis receitas que têm a ver com passagens das sete temporadas que já vimos da série. A inspiração para a seleção veio do livro “A Feast of Fire and Ice” (em tradução livre, já que não foi lançado no Brasil: “Um Banquete de Fogo e Gelo”), mas as receitas são mais “pés no chão” e com a cara do Brasil, para facilitar a sua vida.

A capa de “A Feast of Ice and Fire” A capa de “A Feast of Ice and Fire”

Dá para curtir um prato por episódio – é, a oitava e última temporada terá apenas seis episódios (buá!), com duração média de 80 minutos cada (oba!). Boa série e bom apetite!

–

Carne de javali é um clássico nas mesas de refeições de “Game of Thrones”. Aqui, ela vem acompanhada de uma crosta bem temperada com alho. É receita grande, dá para convidar a turma toda para assistir a um episódio e servir esse banquete.

–

Lembra que Daenerys certa vez recusou, entre outros pratos, uma torta dothraki de sangue? Pois lendo a receita no livro nota-se que é nada mais que um pastelão de chouriço. Optamos por uma versão mais simples e mais brasileira, para simplificar sua vida. Nham!

–

Sam bem gostaria de voltar ao Castelo Negro para comer torta de carne de porco, e não dá para culpá-lo. Trazemos aqui uma receita semelhante, mas mais fácil de fazer: a de torta de calabresa na frigideira. Em meia horinha está pronta para ser degustada por até seis pessoas.

–

As tortinhas roubadas por Arya eram de nozes, frutas e queijo de cabra. Adaptada à nossa realidade, uma torta de nozes e figo cai maravilhosamente bem como acompanhamento para os episódios da temporada final.

–

Sansa perdeu a companhia de Arya para comer bolinhos de limão no lanche da tarde, mas você não precisa ficar sem essas delicinhas. A receita rende dez unidades, então sua reunião será ainda mais agradável que a de Sansa, pode ter certeza.

–

Na mesa do Lorde Comandante, a parte da sobremesa contava com sorvete de mirtilo e tigelas de creme. Vamos a um delicioso sorvete de frutas vermelhas, então? É simples demais de fazer e fica pronto muito rapidinho. E é difícil alguém não gostar de sorvete, né?